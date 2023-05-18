Украинцы не могут получить выплаты за поврежденное жилье: в чем причина

Часть украинцев не может получить выплаты за поврежденный дом в результате российской агрессии, поскольку в приложении "Дія" не отображается их жилье. Поэтому невозможно подать заявление, ведь наличие записи о праве собственности в Госреестре вещных прав - обязательное условие для подачи заявления в рамках программы "єВідновлення".
О том, как решить проблему выплат по поврежденному жилью, говорится на сайте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
На сегодняшний день у 2/3 подателей заявлений жилье не зарегистрировано в ДРРП. Решить проблему с получением выплат за поврежденное жилье можно двумя способами.
Сначала нужно обратиться к государственному регистратору при органе местного самоуправления в вашем сообществе (перечень субъектов, которые в условиях военного положения проводят государственную регистрацию, доступный по ссылке).
После этого он внесет ваши данные в Реестр, если это не было сделано раньше.
Если нет данных о недвижимости в реестре или архиве, будет направлен запрос в БТИ (бюро технической инвентаризации) для подтверждения права собственности.
Список документов, с которым необходимо обратиться к регистратору:
Если отсутствует часть правоустанавливающих документов
Если правоустанавливающие документы у вас есть частично, вы можете обратиться к нотариусу или государственному регистратору для их восстановления в полном объеме.
Если нет документов, право собственности будет определяться в судебном порядке.
Подать заявление на госрегистрацию прав на недвижимое имущество, появившееся к 2013 году, можно на портале "Дія".
Для этого на портале необходимо выбрать услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" и "Подать заявление".
Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина на портале "Дія".
Важно! Выплаты только могут получить те люди, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте, то есть пригодны для жизни.
Раньше мы писали, как льготникам получить невыплаченные денежные средства.
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