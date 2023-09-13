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Деякі українці отримають продуктові набори та допомогу для дітей: як зареєструватися

Українці можуть отримати продуктові набори (фото: GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні громадянам і далі продовжують видавати гуманітарну допомогу, якщо вони цього потребують. Причому можна отримати не тільки продуктові набори, а й допомогу для дітей.

Про те, як подати заявку на отримання допомоги, читайте у матеріалі нижче.

Хто може отримати допомогу

Сім'ї з Краматорська з дітьми до 3-х років можуть отримати гуманітарну допомогу для малюків у вигляді дитячих сумішей та підгузків.

Також можна отримати продуктові набори.

Як зареєструватись

Щоб зареєструватися на отримання благодійної допомоги, необхідно заповнити та надіслати заявку за посиланням.

У формі реєстрації вкажіть таку інформацію:

  • ПІБ дитини
  • дата народження дитини
  • стать дитини
  • якщо потрібні підгузки, то вкажіть розмір
  • якщо потрібна суха суміш, то вкажіть це
  • ПІБ одного з батьків (хто отримуватиме допомогу)
  • номер контактного телефону батька чи матері (хто отримуватиме допомогу)
  • РНОКПП батька чи матері (хто отримуватиме допомогу)
  • місце реєстрації дитини
  • фактична адреса вашого місця проживання
  • дані документа, що засвідчує особу одного з батьків (хто отримуватиме допомогу)
  • вкажіть район

Заявки на отримання гуманітарної допомоги приймаються до 22 вересня 2023 року включно до 18:00.

Якщо ви заповнили заявку правильно, з вами зв’яжеться оператор для уточнення деталей.

Раніше ми повідомляли, що українські біженці можуть отримати величезну грошову допомогу.

Також ми писали, скільки треба заробляти на життя у Німеччині без соціальних виплат.

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КраматорськГуманітарна допомога