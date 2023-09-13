Деякі українці отримають продуктові набори та допомогу для дітей: як зареєструватися

В Україні громадянам і далі продовжують видавати гуманітарну допомогу, якщо вони цього потребують. Причому можна отримати не тільки продуктові набори, а й допомогу для дітей.
Про те, як подати заявку на отримання допомоги, читайте у матеріалі нижче.
Сім'ї з Краматорська з дітьми до 3-х років можуть отримати гуманітарну допомогу для малюків у вигляді дитячих сумішей та підгузків.
Також можна отримати продуктові набори.
Щоб зареєструватися на отримання благодійної допомоги, необхідно заповнити та надіслати заявку за посиланням.
У формі реєстрації вкажіть таку інформацію:
Заявки на отримання гуманітарної допомоги приймаються до 22 вересня 2023 року включно до 18:00.
Якщо ви заповнили заявку правильно, з вами зв’яжеться оператор для уточнення деталей.
Раніше ми повідомляли, що українські біженці можуть отримати величезну грошову допомогу.
Також ми писали, скільки треба заробляти на життя у Німеччині без соціальних виплат.