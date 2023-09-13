Некоторые украинцы получат продуктовые наборы и помощь для детей: как зарегистрироваться

В Украине гражданам и дальше продолжают выдавать гуманитарную помощь, если они в этом нуждаются. Причем можно получить не только продуктовые наборы, но и помощь для детей.
О том, как подать заявку на получение помощи, читайте в материале ниже.
Семьи из Краматорска с детьми до 3-х лет могут получить гуманитарную помощь для малышей в виде детских смесей и подгузников.
Также можно получить продуктовые наборы.
Чтобы зарегистрироваться на благотворительную помощь, необходимо заполнить и отправить заявку по ссылке.
В форме регистрации укажите следующую информацию:
Заявки на получение гуманитарной помощи принимаются до 22 сентября 2023 года, включая 18:00.
Если вы заполнили заявку правильно, с вами свяжется оператор для уточнения деталей.
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