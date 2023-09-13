Некоторые украинцы получат продуктовые наборы и помощь для детей: как зарегистрироваться

Кто может получить помощь

Семьи из Краматорска с детьми до 3-х лет могут получить гуманитарную помощь для малышей в виде детских смесей и подгузников.

Также можно получить продуктовые наборы.

Как зарегистрироваться

Чтобы зарегистрироваться на благотворительную помощь, необходимо заполнить и отправить заявку по ссылке.

В форме регистрации укажите следующую информацию:

ФИО ребенка

дата рождения ребенка

пол ребенка

если нужны подгузники, то укажите размер

если нужна сухая смесь, то укажите это

ФИО одного из родителей (кто будет получать помощь)

номер контактного телефона отца или матери (кто будет получать пособие)

РНОКПП отца или матери (кто будет получать помощь)

место регистрации ребенка

фактический адрес вашего места жительства

данные документа, удостоверяющего личность родителя (кто будет получать помощь)

укажите район

Заявки на получение гуманитарной помощи принимаются до 22 сентября 2023 года, включая 18:00.

Если вы заполнили заявку правильно, с вами свяжется оператор для уточнения деталей.