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Українці можуть отримати новий тип знеболювального безкоштовно: як це зробити

Україна, Субота 02 вересня 2023 10:32
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Українці можуть отримати новий тип знеболювального безкоштовно: як це зробити Як безкоштовно отримати знеболювальні (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

Українці з хронічним болем чи паліативним статусом можуть отримувати знеболювальні безкоштовно чи з невеликою доплатою. До того ж список доступних препаратів розширили ще одним - Морфіном.

Про це повідомляють у НСЗУ.

Кому доступні ліки

Паліативні пацієнти - це люди з важкими, часто невиліковними захворюваннями, які потребують знеболення.

Наприклад, онкологія в III-IV стадії, ВІЛ-інфекція/СНІД, туберкульоз у пізній стадії, серцево-судинні, неврологічні, атрофічно-дегенеративні та інші захворювання, які прогресують.

Отримати знеболювальні безкоштовно чи з невеликою доплатою можуть та пацієнти, в кого встановлено основний діагноз, паліативний статус та діагноз хронічний біль.

Стосовно Морфіна, то його також додали до переліку безкоштовних препаратів у таблетках. Чотири з них можна отримати безоплатно, а дві - вже за додаткову плату.

Як отримати знеболювальні

Для цього потрібно звернутися до сімейного чи вашого лікаря-спеціаліста:

  • пацієнтам з онкологією - до лікаря первинної медичної допомоги
  • пацієнтам із психічними розладами - до лікаря-психіатра
  • іншим паліативним пацієнтам - за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста. Далі - до сімейного лікаря, який створить електронний рецепт.

У всіх випадках за наявності паліативного статусу лікар встановить діагноз хронічний біль і створить електронний рецепт.

Потім алгоритм дій такий:

  • завітайте до будь-якої аптеки, яка має договір із НСЗУ за напрямом "Опіоїдні анальгетики", і надайте працівнику аптеки е-рецепт у вигляді 16-значного номера та код підтвердження
  • оберіть із запропонованих працівником аптеки наявних препаратів, вартість яких відшкодовується за програмою реімбурсації
  • заберіть свої анальгетики безоплатно чи з невеликою доплатою

Як знайти потрібну аптеку

Дізнатися розташування найближчої аптеки, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації, можна:

Українці можуть отримати новий тип знеболювального безкоштовно: як це зробити

Раніше ми розповідали, як безкоштовно отримати протез і хто може це зробити.

Читайте також, яке безкоштовне обстеження допомагає виявити онкологію.

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