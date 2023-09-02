Українці можуть отримати новий тип знеболювального безкоштовно: як це зробити
Українці з хронічним болем чи паліативним статусом можуть отримувати знеболювальні безкоштовно чи з невеликою доплатою. До того ж список доступних препаратів розширили ще одним - Морфіном.
Про це повідомляють у НСЗУ.
Кому доступні ліки
Паліативні пацієнти - це люди з важкими, часто невиліковними захворюваннями, які потребують знеболення.
Наприклад, онкологія в III-IV стадії, ВІЛ-інфекція/СНІД, туберкульоз у пізній стадії, серцево-судинні, неврологічні, атрофічно-дегенеративні та інші захворювання, які прогресують.
Отримати знеболювальні безкоштовно чи з невеликою доплатою можуть та пацієнти, в кого встановлено основний діагноз, паліативний статус та діагноз хронічний біль.
Стосовно Морфіна, то його також додали до переліку безкоштовних препаратів у таблетках. Чотири з них можна отримати безоплатно, а дві - вже за додаткову плату.
Як отримати знеболювальні
Для цього потрібно звернутися до сімейного чи вашого лікаря-спеціаліста:
- пацієнтам з онкологією - до лікаря первинної медичної допомоги
- пацієнтам із психічними розладами - до лікаря-психіатра
- іншим паліативним пацієнтам - за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста. Далі - до сімейного лікаря, який створить електронний рецепт.
У всіх випадках за наявності паліативного статусу лікар встановить діагноз хронічний біль і створить електронний рецепт.
Потім алгоритм дій такий:
- завітайте до будь-якої аптеки, яка має договір із НСЗУ за напрямом "Опіоїдні анальгетики", і надайте працівнику аптеки е-рецепт у вигляді 16-значного номера та код підтвердження
- оберіть із запропонованих працівником аптеки наявних препаратів, вартість яких відшкодовується за програмою реімбурсації
- заберіть свої анальгетики безоплатно чи з невеликою доплатою
Як знайти потрібну аптеку
Дізнатися розташування найближчої аптеки, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації, можна:
- за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77
- за допомогою дашборда на сайті НСЗУ
- за допомогою чат-бота "Спитай Гриця"
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