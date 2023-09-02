Украинцы могут получить новый тип обезболивающего бесплатно: как это сделать

Украинцы с хронической болью или паллиативным статусом могут получать обезболивающие бесплатно или с небольшой доплатой. К тому же список доступных препаратов расширили еще одним - Морфином.

Об этом сообщают в НСЗУ.

Кому доступны лекарства

Палиативные пациенты - это люди с тяжелыми, часто неизлечимыми заболеваниями, требующие обезболивания.

Например, онкология в III-IV стадии, ВИЧ-инфекция/СПИД, туберкулез в поздней стадии, сердечно-сосудистые, неврологические, атрофически-дегенеративные и другие прогрессирующие заболевания.

Получить обезболивающие бесплатно или с небольшой доплатой могут пациенты, у которых установлен основной диагноз, паллиативный статус и диагноз хроническая боль.

Что касается Морфина, то его также добавили в список бесплатных препаратов в таблетках. Четыре из них можно получить бесплатно, а две - уже за дополнительную плату.

Как получить обезболивающие

Для этого нужно обратиться к семейному или вашему врачу-специалисту:

пациентам с онкологией - к врачу первичной медицинской помощи

пациентам с психическими расстройствами - к врачу-психиатру

другим паллиативным пациентам - по направление от семейного врача к врачу-специалисту. Далее - к семейному врачу, который создаст электронный рецепт.

Во всех случаях при наличии паллиативного статуса врач установит диагноз хроническую боль и создаст электронный рецепт.

Затем алгоритм действий такой:

посетите любую аптеку, имеющую договор с НСЗУ по направлению "Опиоидные анальгетики", и предоставьте работнику аптеки е-рецепт в виде 16-значного номера и код подтверждения

выберите из предложенных работником аптеки имеющихся препаратов, стоимость которых возмещается по программе реимбурсации

заберите свои анальгетики бесплатно или с небольшой доплатой

Как найти нужную аптеку

Узнать расположение ближайшей аптеки, отпускающей лекарства по программе реимбурсации, можно: