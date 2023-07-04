Українці можуть отримати допомогу ще від одного фонду: що потрібно зробити

Де можна отримати

У Рівному біженцям видають продукти та гігієнічні набори від БФ "Восток SOS". Також можна отримати консультацію лікарів КНП "ЦПМСД Кремінської міської ради", юриста, фахівця центру зайнятості.

У Києві люди можуть одержати продукти, одяг, іграшки й дитячі підгузки. Переселенців там консультують соціальний робітник БФ "Право на захист", фахівець центру зайнятості, ГО "Кремінська бізнес-асоціація", терапевт. До того ж розпочав діяльність клуб "Зустрічі земляків".

Біженцям у Дніпрі роздають продукти, підгузки для дітей, одноразові пелюшки. Людей консультують юрист БФ "Право на захист", психолог, медпрацівники та фахівець центру зайнятості.

У Луцьку біженці отримують продукти, одяг, підгузки, а також можуть проконсультуватися у психолога і терапевта.

В Андрушівці можна отримати продукти та підгузки для дітей. Консультації здійснюють юрист БФ "Право на захист" та лікар.

Як отримати допомогу

Щоб отримати допомогу, біженцям з Луганської області потрібно звернутися у філію благодійного фонду у місті.

У гуманітарних центрах та в телефонному режимі спеціалісти Кремінського ЦНАПу продовжують надавати консультації внутрішньо переміщеним особам з питань компенсації за пошкоджене та зруйноване майно.

Для детальної інформації необхідно звернутись у БФ "Восток SOS" за номерами:

Рівне - 0958209742

Київ - 0937687466, 0991852038, 0968996124

Дніпро - 0664839248

Луцьк - 0505764270

Андрушівка - 0663428365

Гаряча лінія Кремінського ЦНАПу - 0958207124

Українці можуть отримати гуманітарну допомогу (фото: facebook.com/odalug)