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Українці можуть отримати допомогу ще від одного фонду: що потрібно зробити

Українці можуть отримати допомогу від фонду (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Біженці з Луганської області можуть отримати продуктові та гігієнічні набори, підгузки, одяг, медичну, юридичну та іншу допомогу в різних містах України.

Про це повідомили на сторінці Луганської обласної військової адміністрації у Facebook.

Де можна отримати

У Рівному біженцям видають продукти та гігієнічні набори від БФ "Восток SOS". Також можна отримати консультацію лікарів КНП "ЦПМСД Кремінської міської ради", юриста, фахівця центру зайнятості.

У Києві люди можуть одержати продукти, одяг, іграшки й дитячі підгузки. Переселенців там консультують соціальний робітник БФ "Право на захист", фахівець центру зайнятості, ГО "Кремінська бізнес-асоціація", терапевт. До того ж розпочав діяльність клуб "Зустрічі земляків".

Біженцям у Дніпрі роздають продукти, підгузки для дітей, одноразові пелюшки. Людей консультують юрист БФ "Право на захист", психолог, медпрацівники та фахівець центру зайнятості.

У Луцьку біженці отримують продукти, одяг, підгузки, а також можуть проконсультуватися у психолога і терапевта.

В Андрушівці можна отримати продукти та підгузки для дітей. Консультації здійснюють юрист БФ "Право на захист" та лікар.

Як отримати допомогу

Щоб отримати допомогу, біженцям з Луганської області потрібно звернутися у філію благодійного фонду у місті.

У гуманітарних центрах та в телефонному режимі спеціалісти Кремінського ЦНАПу продовжують надавати консультації внутрішньо переміщеним особам з питань компенсації за пошкоджене та зруйноване майно.

Для детальної інформації необхідно звернутись у БФ "Восток SOS" за номерами:

  • Рівне - 0958209742
  • Київ - 0937687466, 0991852038, 0968996124
  • Дніпро - 0664839248
  • Луцьк - 0505764270
  • Андрушівка - 0663428365
  • Гаряча лінія Кремінського ЦНАПу - 0958207124

Українці можуть отримати гуманітарну допомогу (фото: facebook.com/odalug)

Раніше ми повідомляли, як отримати продуктові набори від благодійного фонду "Разом за життя".

Також ми писали, у яких країнах українським біженцям надають найбільшу фінансову допомогу.

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Гуманітарна допомога