Українці можуть отримати допомогу в 50 тис. грн на родину: хто саме

Українські сім'ї, які постраждали від війни, отримують можливість отримати тимчасову грошову допомогу. Протягом трьох місяців кожен член сім'ї отримуватиме 3600 гривень, що в сумі складатиме 10 800 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на благодійний фонд "Єдність за майбутнє".
Грошова допомога адресована сім'ям з дітьми до 18 років, які проживають на території Чернігівської, Сумської та Харківської областей і перебувають у складних життєвих обставинах.
"Максимальна кількість осіб у сім'ї, які можуть отримати допомогу, - 5 осіб. Максимальна сума - 54 000 гривень на 5 осіб протягом трьох місяців", - йдеться у повідомленні.
Отримати грошову допомогу можуть воїни-учасники бойових дій, місцеві мешканці, а також особи, які повернулися додому. За умови, що доход на душу населення становить менше 5400 гривень. Також потрібно відноситися до вразливої категорії населення:
Для отримання грошової допомоги слід звертатися до місцевої громади або до відділу соціального захисту населення для включення вас до списку отримувачів допомоги.
Фонд підписав Меморандуми з місцевими громадами про співпрацю щодо надання багатоцільової грошової допомоги.
Читайте також, що чекає на українських біженців в Європі та за яких умов вони повернуться додому.