Украинцы могут получить помощь в 50 тыс. грн на семью: кто именно

Кто может получить помощь

Денежная помощь адресована семьям с детьми младше 18 лет, проживающими на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей и находящимися в сложных жизненных обстоятельствах.

"Максимальное количество человек в семье, которые могут получить пособие, - 5 человек. Максимальная сумма - 54 000 гривен на 5 человек в течение трех месяцев", - говорится в сообщении.

Получить денежную помощь могут воины-участники боевых действий, местные жители, а также вернувшиеся домой. При условии, что доход на душу населения составляет менее 5400 гривен. Также нужно относиться к уязвимой категории населения:

семьи с детьми с инвалидностью;

семьи, воспитывающие одного или нескольких детей;

семьи, где один из родителей имеет инвалидность;

одинокие родители;

семьи, где пенсионеры являются опекунами детей младше 18 лет.

Как получить помощь

Для получения денежной помощи следует обращаться в местное сообщество или в отдел социальной защиты населения для включения вас в список получателей помощи.

Фонд подписал Меморандумы с местными общинами о сотрудничестве по оказанию многоцелевой денежной помощи.