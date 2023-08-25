Українці можуть отримати по 6600 гривень: як оформити

Деякі українці зможуть отримати фінансову допомогу у розмірі 6600 гривень.
Гроші виділяє французька компанія ACTED, як їх отримати - читайте у матеріалі нижче.
Усередині переміщені особи (ВПО) зможуть отримати грошову допомогу від організації. На неї зможуть претендувати лише мешканці 8 областей України.
Це українці із Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.
Людина може отримати допомогу, якщо:
Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку на реєстрацію за телефоном 0800 33 69 36. Телефонуйте тільки в робочий час - з 9 по 16 у робочі дні.
Раніше ми писали, як за кордоном отримати українську пенсію чи грошову допомогу.
До речі, частина пенсіонерів отримає додаткову допомогу.