Украинцы могут получить по 6600 гривен: как оформить

Некоторые украинцы смогут получить финансовую помощь в размере 6600 гривен.
Деньги выделяет французская компания ACTED, как их получить - читайте в материале ниже.
Внутри перемещенные лица (ВПЛ) смогут получить денежную помощь от организации. На нее смогут претендовать только жители 8 областей Украины.
Это украинцы из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.
Человек может получить помощь, если:
Чтобы получить помощь, нужно подать заявку для регистрации по телефону 080033 69 36. Звоните только в рабочее время – с 9 по 16 в рабочие дни.
Ранее мы писали, как за границей получить украинскую пенсию или денежную помощь.
Кстати, часть пенсионеров получит дополнительную помощь.