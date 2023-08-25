Украинцы могут получить по 6600 гривен: как оформить

Кто может получить финансовую помощь

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) смогут получить денежную помощь от организации. На нее смогут претендовать только жители 8 областей Украины.

Это украинцы из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

Человек может получить помощь, если:

один из родителей (отец или мать) самостоятельно воспитывают детей

человек от 60 лет и старше

в семье есть лица с инвалидностью, за которыми нужно заботиться

семья многодетная, или в семье есть дети до одного года

есть беременные и кормящие женщины

полностью или частично разрушено жилье из-за боевых действий

Как подать документы

Чтобы получить помощь, нужно подать заявку для регистрации по телефону 080033 69 36. Звоните только в рабочее время – с 9 по 16 в рабочие дни.

Какие нужны документы для помощи

паспорт гражданина Украины

идентификационный код

свидетельство о рождении детей

реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту)

акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений





