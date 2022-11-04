Українці можуть обстежити ШКТ безкоштовно: як це зробити

Як пройти гастроскопію безплатно?

Гастроскопія - це обстеження стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки за допомогою ендоскопа.

Якщо пацієнту є 50 років, слід звернутися до сімейного лікаря та отримати направлення. Після цього записатися на процедуру в медзаклад, який має договір з НСЗУ на "Езофагогастродуоденоскопію".

Якщо пацієнту немає 50 років, але лікар бачить підстави для дослідження і дає направлення - гастроскопія також безоплатна. Потрібно записатися в медзаклад, який надає амбулаторні послуги за договором з НСЗУ та має обладнання.

Щоб знайти медичний заклад, де можна отримати допомогу безплатно, телефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

На стаціонарному лікуванні гастроскопію оплачувати не потрібно, адже НСЗУ покриває вартість процедури.

Окрім самої процедури обстеження, пацієнту гарантують консультацію, анестезію, аналіз і опис результатів, запис результатів обстеження на носій пацієнта.

Як проходить гастроскопія?

Гастроскопія відбувається в декілька етапів. Спочатку пацієнт поговорить із лікарем про наявність хвороб, поки готують обладнання. Далі на корінь язика пацієнту розприскувачем наноситься розчин лідокаїну, який блокує блювотний рефлекс, хоча це не обов'язково.

Якщо пацієнт надмірно переживає та турбується за хід процедури, його можуть ввести в медикаментозний сон. У такому випадку після процедури пацієнту не рекомендується сідати за кермо автомобіля через загальмованість реакцій і сонливість.

Поміж зубами та яснами поміщається пластмасовий мундштук. З цього часу потрібно дихати носом. Ендоскопіст вводить в ротову порожнину гастроскоп, проводить його через стравохід у шлунок.

У цей час лікар дивиться на монітор, де видно зображення органів. За необхідністю лікар виконує лікувальні маніпуляції та виводить гастроскоп з травного тракту.

Таке гастроскопічне обстеження триває від трьох до п'яти хвилин.

Фото: t.me/NSZU_gov