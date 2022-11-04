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Украинцы могут обследовать ЖКТ бесплатно: как это сделать

Обследование можно пройти в определенных больницах Украины (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Желудок является одним из главных жизненно важных органов человека. Люди, которые не делают своевременные и профилактические обследования, расплачиваются заболеваниями ЖКТ, наиболее распространенными в мире.

В Украине появилась возможность сделать такое обследование или гастроскопию бесплатно.

Об этом сообщают в Telegram-канале Национальной Службы Здоровья Украины.

Как пройти гастроскопию бесплатно?

Гастроскопия - это обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопа.

Если пациенту 50 лет, следует обратиться к семейному врачу и получить направление. После этого записаться на процедуру в медучреждение, имеющее договор с НСЗУ на "Эзофагогастродуоденоскопию".

Если пациенту нет 50 лет, но врач видит основания для исследования и дает направление - гастроскопия также безвозмездна. Нужно записаться в медучреждение, которое предоставляет амбулаторные услуги по договору с НСЗУ и имеет оборудование.

Чтобы найти медицинское учреждение, где можно получить помощь, звоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

На стационарном лечении оплачивать гастроскопию не нужно, ведь НСЗУ покрывает стоимость процедуры.

Кроме процедуры обследования, пациенту гарантируют консультацию, анестезию, анализ и описание результатов, запись результатов обследования на носитель пациента.

Как проходит гастроскопия?

Гастроскопия проходит в несколько этапов. Сначала пациент поговорит с врачом о наличии болезней, пока готовят оборудование. Далее на корень языка пациенту разбрызгивателем наносится раствор лидокаина, блокирующий рвотный рефлекс, хотя это не обязательно.

Если пациент чрезмерно переживает и беспокоится о ходе процедуры, его могут ввести в медикаментозный сон. В таком случае после процедуры пациенту не рекомендуется садиться за руль автомобиля из-за заторможенности реакций и сонливости.

Между зубами и десной помещается пластмассовый мундштук. С этого времени нужно дышать носом. Эндоскопист вводит в ротовую полость гастроскопию, проводит его через пищевод в желудок.

В настоящее время врач смотрит на монитор, где видно изображение органов. При необходимости врач выполняет лечебные манипуляции и выводит гастроскопию из пищеварительного тракта.

Такое гастроскопическое обследование длится от трех до пяти минут.

Фото: t.me/NSZU_gov

Раньше мы рассказывали, что нельзя есть с утра, чтобы не испортить работу желудка.

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