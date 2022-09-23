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Українці за кілька годин зібрали мільйони на лікування героя "Азовсталі" Діанова

Фото: Михайло Діанов, захисник Маріуполя, морпіх ЗСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українці жваво відгукнулися на збір коштів на лікування Михайла "Піаніста" Діанова, воїна ЗСУ та захисника Маріуполя, який повернувся з російського полону з тяжкою травмою - на понівеченій правій руці не вистачало 4 сантиметрів кістки.

За кілька годин після заклику в мережі надати допомогу герою "Азовсталі" було нараховано на "банку" понад 2 мільйони гривень, що значно більше суми, про яку спочатку запитували.

Так, 23 вересня в інтернеті було оприлюднено фото з лікарні, де перебуває старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти Діанов, який повернувся з ворожого полону в рамках великого обміну два дні тому.

Михайло Діанов, звільнений із російського полону, повернувся до України 21 вересня (фото: t.me/vladimir_zolkin)

На знімках демонструвалася серйозна травма воїна, яка за 4 місяці у неволі сильно погіршилась. Крім відсутності частини кістки на руці, Михайло також має кульові поранення ніг.

Фото, зроблені в бункері "Азовсталі" ще навесні, і нинішнє - вже після полону - кажуть самі за себе.

Захисник Маріуполя морський піхотинець Михайло Діанов у бункері на "Азовсталі" (фото: twitter.com/Kozatsky_D)

А ось фото з лікарні, зроблене сестрою Діанова Оленою Лаврушко - світлину виклала журналістка Віолетта Кіртока у своєму Facebook.

Понівечена рука Михайла Діанова, який 4 місяці був у полоні (фото: facebook.com/violetta.kirtoka)

Михайло Діанов, який повернувся з полону російських окупантів, зараз у київській лікарні (фото: скріншот коментарів facebook.com/violetta.kirtoka)

Також у пості був заклик надати сім'ї захисника України допомогу та вказано реквізити для грошових переказів рідним Михайла. Люди швидко відгукнулися, і ось "банк" став блискавично наповнюватися.

На момент виходу публікації видно, що замість зазначеної цілі-суми лише на цей рахунок українці перерахували вже близько 2,2 мільйона.

На "банку" для допомоги на лікування Михайла Діанова зібрали 2,2 мільйона гривень (фото: скріншот send.monobank.ua)

Нагадаємо, що раніше 23 вересня в мережі оголосили збирання коштів на підтримку морпіха Діанова, і на лікування спочатку хотіли зібрати 500 тисяч гривень.

Раніше стало відомо, де і як проживатимуть звільнені з полону командири "Азова".

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