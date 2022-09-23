Украинцы за несколько часов собрали миллионы на лечение героя "Азовстали" Дианова

Так, 23 сентября в интернете были обнародованы фото из больницы, где находится старший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты Дианов, вернувшийся из вражеского плена в рамках большого обмена два дня назад.

Михаил Дианов, освобожденный из российского плена, вернулся в Украину 21 сентября (фото: t.me/vladimir_zolkin)

На снимках демонстрировалась серьезная травма воина, которая за 4 месяца в неволе сильно ухудшилась. Кроме отсутствия части кости на руке, у Михаила также пулевые ранения ног.

Фото, сделанные в бункере "Азовстали" еще весной, и нынешнее - уже после плена - говорят сами за себя.

Защитник Мариуполя морской пехотинец Михаил Дианов в бункере на "Азовстали" (фото: twitter.com/Kozatsky_D)

А вот фото из больницы в Киеве, сделанные сестрой Дианова Еленой Лаврушко - снимок выложила журналистка Виолетта Киртока в своем Facebook.

Изувеченная рука Михаила Дианова, который 4 месяца был в плену (фото: facebook.com/violetta.kirtoka)

Также в посте был призыв оказать семье защитника Украины помощь, и указаны реквизиты для денежных переводов родным Михаила. Люди быстро откликнулись, и вот "банка" стала молниеносно наполняться.

На момент выхода публикации видно, что вместо указанной цели-суммы только на этот счет украинцы перечислили уже около 2,2 миллионов.

На "банку" для помощи на лечение Михаила Дианова собрали 2,2 миллиона гривен (фото: скриншот send.monobank.ua)

Напомним, что ранее 23 сентября в сети объявили сбор средств в поддержку морпеха Дианова, и на лечение первоначально хотели собрать 500 тысяч гривен.