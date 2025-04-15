Ці українці вигравали грецьку Суперлігу раніше за Яремчука: деякі імена вас здивують

Дмитро Чигринський (АЕК, сезон 2017/18)

Після повернення з "Барселони" та виступів у "Шахтарі" Дмитро Чигринський опинився в АЕКу, де одразу став ключовим гравцем оборони. У сезоні 2017/18 захисник допоміг афінському клубу здобути перше за 24 роки чемпіонство.

У складі грецького клубу у чемпіонському сезоні Дмитро зіграв 15 матчів, у яких відзначився одним голом та одним асистом. Після цього, українець зіграв ще декілька сезонів та став одним з найважливіших гравців оборонної ланки "жовто-чорних".

Фото: Дмитро Чигринський (aekfc.gr)

Євген Шахов (ПАОК, сезон 2018/19)

Колишній хавбек "Дніпра" приєднався до ПАОКа у 2016 році й поступово намагався вибороти місце в основному складі. У сезоні 2018/19 його команда завершила чемпіонат без жодної поразки та здобула чемпіонський титул. Євген також доклав свої зусилля до цього тріумфу.

Зокрема, Шахов зіграв 19 матів у чемпіонаті, в яких відзначився трьома голам та віддав дві гольові передачі.

ПАОК уперше за 34 роки виграв чемпіонат, а Шахов у тому сезоні був одним із лідерів середньої лінії команди.

Фото: Євген Шахов (paokfc.gr)

Євген Хачеріді (ПАОК, сезон 2018/19)

Разом з Шаховим у ПАОК виступав ще один українець - Євген Хачеріді. Щоправда, його роль у чемпіонському сезоні була меншою, через конкуренцію в центрі захисту. Українець зіграв лише три поєдинки у Суперлізі та не зміг закріпитися в команді.

Однак, незважаючи на обмежений ігровий час, титул чемпіона також записаний у актив Євгена.

Фото: Євген Хачеріді (YouTube-канал PAOK FC / скриншот)

Роман Яремчук ("Олімпіакос", сезон 2024/25)

У 2023 році Яремчук приєднався до "Олімпіакоса" перейшовши з бельгійського "Брюгге". На початку справи у Романа йшли далеко не найкращим чином, однак згодом він адаптувався до умов грецького чемпіонату та закріпився у команді.

У чемпіонському сезоні 2024/2025 Яремчук зіграв 26 матчів, забив 6 голів, а також віддав дві гольові передачі, а "Олімпіакос" після перемоги над АЕКом достроково завоював черговий титул Суперліги.

Фото: Роман Яремчук (x.com/olympiacosfc)

Що відомо про чемпіонство "Олімпіакоса"

13 квітня "Олімпіакос" з Пірея достроково став чемпіоном Греції сезону 2024/25, здобувши свій рекордний 48-й титул у національній першості. У матчі третього туру чемпіонської групи Суперліги Греції підопічні Хосе Луїса Менділібара перемогли афінський АЕК з рахунком 1:0. Єдиний гол у поєдинку на 55-й хвилині забив марокканський нападник Аюб Ель-Каабі. Яремчук вийшов на заміну на 90-й хвилині та отримав жовту картку.

Завдяки цій перемозі червоно-білі набрали 66 очок після 29 матчів, випереджаючи найближчого переслідувача, "Панатінаїкос", на 10 балів. Оскільки до завершення чемпіонату залишалося лише три тури, столичний клуб теоретично міг набрати максимум 65 очок.

Це перше чемпіонство "Олімпіакоса" з сезону 2021/22. Разом з тим Яремчук і Ко гарантували собі участь у Лізі чемпіонів сезону 2025/26.