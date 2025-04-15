Эти украинцы выигрывали греческую Суперлигу раньше Яремчука: некоторые имена вас удивят

Дмитрий Чигринский (АЕК, сезон 2017/18)

После возвращения из "Барселоны" и выступлений в "Шахтере" Дмитрий Чигринский оказался в АЕКе, где сразу стал ключевым игроком обороны. В сезоне 2017/18 защитник помог афинскому клубу получить первое за 24 года чемпионство.

В составе греческого клуба в чемпионском сезоне Дмитрий сыграл 15 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом. После этого, украинец сыграл еще несколько сезонов и стал одним из важнейших игроков оборонительного звена "желто-черных".

Фото: Дмитрий Чигринский (aekfc.gr)

Евгений Шахов (ПАОК, сезон 2018/19)

Бывший хавбек "Днепра" присоединился к ПАОКу в 2016 году и постепенно пытался завоевать место в основном составе. В сезоне 2018/19 его команда завершила чемпионат без единого поражения и завоевала чемпионский титул. Евгений также приложил свои усилия к этому триумфу.

В частности, Шахов сыграл 19 матчей в чемпионате, в которых отметился тремя голам и отдал две голевые передачи.

ПАОК впервые за 34 года выиграл чемпионат, а Шахов в том сезоне был одним из лидеров средней линии команды.

Фото: Евгений Шахов (paokfc.gr)

Евгений Хачериди (ПАОК, сезон 2018/19)

Вместе с Шаховым в ПАОК выступал еще один украинец - Евгений Хачериди. Правда, его роль в чемпионском сезоне была меньше, из-за конкуренции в центре защиты. Украинец сыграл лишь три поединка в Суперлиге и не смог закрепиться в команде.

Однако, несмотря на ограниченное игровое время, титул чемпиона также записан в актив Евгения.

Фото: Евгений Хачериди (YouTube-канал PAOK FC / скриншот)

Роман Яремчук ("Олимпиакос", сезон 2024/25)

В 2023 году Яремчук присоединился к "Олимпиакосу" перейдя из бельгийского "Брюгге". В начале дела у Романа шли далеко не лучшим образом, однако впоследствии он адаптировался к условиям греческого чемпионата и закрепился в команде.

В чемпионском сезоне 2024/2025 Яремчук сыграл 26 матчей, забил 6 голов, а также отдал две голевые передачи, а "Олимпиакос" после победы над АЕКом досрочно завоевал очередной титул Суперлиги.

Фото: Роман Яремчук (x.com/olympiacosfc)

Что известно о чемпионстве "Олимпиакоса"

13 апреля "Олимпиакос" из Пирея досрочно стал чемпионом Греции сезона 2024/25, одержав свой рекордный 48-й титул в национальном первенстве. В матче третьего тура чемпионской группы Суперлиги Греции подопечные Хосе Луиса Мендилибара победили афинский АЕК со счетом 1:0. Единственный гол в поединке на 55-й минуте забил марокканский нападающий Аюб Эль-Кааби. Яремчук вышел на замену на 90-й минуте и получил желтую карточку.

Благодаря этой победе красно-белые набрали 66 очков после 29 матчей, опережая ближайшего преследователя "Панатинаикос" на 10 баллов. Поскольку до завершения чемпионата оставалось всего три тура, столичный клуб теоретически мог набрать максимум 65 очков.

Это первое чемпионство "Олимпиакоса" из сезона 2021/22. Вместе с тем Яремчук и Ко гарантировали участие в Лиге чемпионов сезона 2025/26.