Українці до Дня Незалежності отримають виплати: кому та скільки заплатять

Хто отримає допомогу та скільки

Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) ув'язнені концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин отримають: I групи - 3 100 грн; ІІ групи - 2 900 грн; ІІІ групи - 2 700 грн.

Учасники бойових дій, які постраждали учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у зазначених місцях - 1 000 гривень.

Особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 3100 грн.

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яких встановлено згідно з п. 1 ст. 10 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дружини (чоловіка) померлих осіб з інвалідністю в результаті війни, дружини (чоловіка) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю в результаті загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге - 650 грн.

Члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України - 1000 грн.

Учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, особи, які насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 450 грн.

Особи з інвалідністю внаслідок війни отримають: