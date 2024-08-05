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На українську стендаперку напали просто в барі. Її сплутали з чоловіком

Вєста Гунченко (фото: instagram.com/vesta_standup)
Автор: Поліна Іваненко

Українська стендаперка Вєста Гунченко розповіла про неприємний інцидент. Нещодавно на неї напали невідомі чоловіки.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про інцидент Вєста написала на своїй сторінці в Threads.

Що сталося

Стендаперка відпочивала у барі з друзями. І невідомій людині здалося, що вона чоловік, який нібито якось не так одягнений.

"Іду я з туалету до свого столика, і тут мене хапає за лікоть один з відвідувачів і починає в грубій формі вичитувати, що, мовляв, чого це я "виглядаю як пі**р" і "одєнься нормально, як мужик", - розповіла гумористка.

"Поки я зрозуміла, що це він не жінці пропонує вдягатися "як мужик", а мене вважає чоловіком, втрутився його приятель. Я вважала, що врятована, але приятель підтвердив думку попереднього гомофоба і навіть ляснув мене по щоці, щоб я "отямився", - додала вона.

Невідомі напали на стендаперку (скріншот)

На цьому історія не закінчилася. Вона пояснила "приятелю" першого чоловіка, що вона жінка. Той "сфокусував погляд" і дав їй піти.

"Я втекла. Поки, перекрикуючи музику, розповідала друзям, бар зачинився і масово рвонули на вихід. Тож зафіксувати муд*ків і поскаржитися охороні я тупо не встигла. Кажуть, це постійні відвідувачі, завжди за цим столом. Але я сумніваюся, що зможу ідентифікувати агресорів серед десяти бородатих мужиків вдягнутих "як мужики", - додала вона.

Комікесса поскаржилася на напад неадекватів (скріншот)

Хто така Вєста Гунченко

Артистці 37 років. Вона - керівниця літературно-драматургічної частини Київського академічного театру ляльок, стендап-комікеса, креативна директорка компанії Chaos Strategies та драматургиня.

У 2023 році Гунченко стала керівником літературно-драматургічної частини Київського академічного театру ляльок. Нині Вєста виступає зі стендапом, дає сольні концерти, а також активно допомагає ЗСУ.

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