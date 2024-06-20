Українську співачку зненавиділи за відео з ЛГБТ-прайду. Вона мовчати не стала

Реакція хейтерів на відео з Маршу рівності

Під відео в TikTok та Instagram користувачі писали, як їх обурює підтримка співачкою прайду та проведення подібних маршів загалом.



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Реакція Dannisha на хейт

За словами дівчини, коли вона йшла на Марш, щоб висловити підтримку спільноті, "не могла навіть подумати, що в нас таке озлоблене суспільство, яке може тільки поливати брудом та погрозами своїх же земляків".

"Мене особисто дивують люди, які живуть радянськими наративами щодо цінності та переходять на особисті образи в моїх соцмережах та сторінках організаторів. Вони позиціонують Марш рівності, як пропаганду гомосексуальності, але ж сенс Маршу зовсім в іншому, він про те, що всі люди, незалежно від своїх особистих уподобань, заслуговують мати рівні права", - коментує вона.



Dannisha нарвалася на хейт через ЛГБТ-прайд (фото: прес-служба)

Дар'я наголошує, що ЛГБТ-прайд - "це не пропаганда, це про права і свободу кожного з нас".

"Багато людей також кажуть, що зараз такі марші не на часі. Я з цим не згодна. Боротьба за рівність - завжди на часі, особливо для військових, бо не мало з них представники ЛГБТК+ спільноти, які теж, наряду з іншими, боронять нашу країну і через свою орієнтацію мають труднощі в правовому полі у відносинах зі своїми коханими людьми", - пояснює юна зірка.



Dannisha (фото: instagram.com/bydannisha)

Болтянська підкреслює, що "у кожній демократичній країні можуть вільно відбуватися акції як на підтримку чогось, так і проти. Проте до таких акцій повинне бути рівне ставлення".

"Наприклад, учасники акції проти проведення КиївПрайд могли вільно пройтися вулицями столиці. Натомість учасники Маршу такої можливості не мали", - каже Dannisha.

"Проведення Маршів та інших правозахисних акцій позитивно відображається на підтримці прав людини. Попри те, що є окремі групи, які демонструють прямо таки агресивне ставлення, і може здаватися, ніби таких людей багато, статистика каже про інше. Відповідно до останнього опитування КМІС, 70,4% українок та українців вважають, що ЛГБТК люди повинні мати такі ж права, як і інші громадяни. До прикладу, у 2022 році таких людей було 63,7%", - додає дівчина.



Dannisha (фото: instagram.com/bydannisha)

Додамо, що 20 червня Dannisha презентувала свій новий трек "Go to hell", яким вирішує остаточно розірвати токсичні стосунки, звільнивши себе від емоційного тягаря минулого.

Текст пісні відображає шлях співачки від наївної дівчинки з "серцем із золота" до сильної та незалежної жінки, яка відмовляється бути чиїмось "призом" або "трофеєм".

Зі слів самої Dannisha, цією піснею вона також хоче передати привіт тим, кому не подобається життя інших людей.

"Йдіть до біса та не заважайте іншим відстоювати свої права", - звернулася до хейтерів артистка.