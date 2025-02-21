Українською звучить краще: три популярних фрази, які ми перекладаємо неправильно

Дослівний переклад не завжди передає зміст, а іноді й спотворює його. Щоб уникнути мовних пасток, варто знати природні відповідники найпоширеніших російських висловів.

Як перекласти українською поширені російські вирази, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця та українського викладача Олександра Авраменка на каналі в Youtube .

Дослівний переклад не завжди точно передає зміст, а іноді може звучати неприродньо. Тому важливо шукати відповідники, які органічно вписуються в українське мовлення.

Однією з найпоширеніших помилок є вживання слова "область" у значенні частини тіла. В українській мові "область" позначає адміністративну територію, а коли йдеться про організм, правильніше використовувати слово "ділянка". Наприклад:

"Біль в області живота" ­- "Біль у ділянці живота"

Ще один розповсюджений русизм - вираз "ви праві". В українській мові доречніше вживати:

"Ви праві" - "Ви маєте рацію", "Ваша правда" або "Ваша думка слушна"

Також варто уникати неправильного використання виразу "підняти питання". В українській мові точним відповідником є:

"Підняти питання" - "Порушити питання"

За словами Олександра Авраменка, дотримання мовних норм сприяє чистоті української мови та робить мовлення більш природним. Використання коректних відповідників допомагає уникати кальок і зберігати багатство української лексики.