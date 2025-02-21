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На украинском звучит лучше: три популярных фразы, которые мы переводим неправильно

Пятница 21 февраля 2025 08:00
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На украинском звучит лучше: три популярных фразы, которые мы переводим неправильно Как избежать кальки с русского и суржиков при переводе на украинский (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Дословный перевод не всегда передает смысл, а иногда и искажает его. Чтобы избежать языковых ловушек, стоит знать естественные соответствия самых распространенных русских выражений.

Как перевести на украинский распространенные русские выражения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения языковеда и украинского преподавателя Александра Авраменко на канале в Youtube.

Дословный перевод не всегда точно передает смысл, а иногда может звучать неестественно. Поэтому важно искать соответствия, которые органично вписываются в украинскую речь.

Одной из самых распространенных ошибок является употребление слова "область" в значении части тела. В украинском языке "область" обозначает административную территорию, а когда речь идет об организме, правильнее использовать слово "ділянка". Например:

"Біль в області живота" ­- "Біль у ділянці живота"

Еще один распространенный русизм - выражение "ви праві". В украинском языке уместнее употреблять:

"Ви праві" - "Ви маєте рацію", "Ваша правда" або "Ваша думка слушна"

Также следует избегать неправильного использования выражения "підняти питання". В украинском языке точным соответствием является:

"Підняти питання" - "Порушити питання"

По словам Александра Авраменко, соблюдение языковых норм способствует чистоте украинского языка и делает речь более естественной. Использование корректных соответствий помогает избегать калек и сохранять богатство украинской лексики.

Ранее мы писали, откуда взялось выражение "деньги не пахнут" и при чем здесь общественные туалеты.

А также вспоминали, как правильно на украинском называть бывшие в употреблении товары.

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