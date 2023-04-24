Українського тренера звинуватили у розбещенні дівчаток: що відомо

Повідомляється, що на Житомирщині обласна прокуратура повідомила про підозру тренеру гуртка, до якого ходили діти.

"У злочині проти статевої свободи та статевої недоторканності особистості підозрюють тренера одного із позашкільних гуртків", - повідомила речник.

Вона зазначила, що повідомлення про підозру здійснили за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

Відомо також, що підозрюваний неодноразово чинив злочинні дії проти семирічних дівчаток.

"За даними слідства, підозрюваний неодноразово чинив розпусні дії проти семирічних дівчаток, які займалися в секції під його керівництвом, розбещував їх", - додала Тетяна Гоша.

Вона розповіла, що зараз тренера усунуто від проведення занять і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

На підставі зібраних розслідуванням доказів тренеру повідомили про підозру в частині другій статті 156 Кримінального кодексу України - "Розтління неповнолітніх".

Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.