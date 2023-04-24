Украинского тренера обвинили в растлении девочек: что известно

Сообщается, что в Житомирской области областная прокуратура сообщила о подозрении тренеру кружка, в который ходили дети.

"В преступлении против половой свободы и половой неприкосновенности личности подозревают тренера одного из внешкольных кружков", - сообщила спикер

Она отметила, что сообщение о подозрении осуществили при процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры.

Известно также, что подозреваемый неоднократно совершал преступные действия против семилетних девочек.

"По данным следствия, подозреваемый неоднократно совершал развратные действия против семилетних девочек, которые занимались в секции под его руководством, развращал их", - добавила Татьяна Гоша.

Она рассказала, что сейчас тренер отстранен от проведения занятий и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

На основании собранных расследованием доказательств, тренеру сообщили о подозрении по части второй статьи 156 Криминального кодекса Украины - "Растление несовершеннолетних".

Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.