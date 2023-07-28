Українського телеведучого засудили до смертної кари в Ірані: що відомо

За що Суріну дали такий суровий вирок

В Ірані телеведучий знімав з дрона стародавні руїни, і хоча у нього були всі дозволи на зйомку, місцева поліція не стала його слухати. Артемію інкримінували "шпигунство" і засудили до смертної кари.

"Того вечора я був затриманий, а наступного ранку мені призначають суд. Суд проходить без перекладача, без адвоката, без нікого. Не слухаючи мене, винесли рішення, що громадянин України Сурін Артемій звинувачується в шпигунстві проти Ісламської Республіки і виносять арешт", - розповідає блогер.

Після цього він міг отримати або довічне ув'язнення, або смертну кару.

Телеведучому сильно пощастило

Під час одного з допитів у тюремному корпусі мандрівник зустрів офіцера, який мав вирішити його долю. І цю зустріч сам Артемій називає дивом, адже в іранських в'язницях дуже жорстко поводяться з підозрюваними.

"Я потім аналізував, якби мене привезли на 10 секунд пізніше, був би хто-небудь інший, а всі, кого я зустрічав в правоохоронних органах Ірану, це нелюди. Там відбуваються знущання.

Але багатогодинний допит був саме з цим офіцером і він потім прийняв рішення, щоб мене випустили, і це було диво", - додав ведучий.

Після цього підключилося посольство України в Ірані, яке доклало зусиль, щоб Артемія евакуювали в Азербайджан.

Хто такий Артемій Сурін

Артемій Сурін - український бізнесмен і блогер, який здійснив навколосвітню подорож без авіаперельотів.

15 жовтня 2018 року він відправився у своє "Велике Коло". Сурін побував на шести різних континентах, перетнув три океани і побував більш ніж в 40 країнах. Обійти весь світ йому вдалося за 280 днів.