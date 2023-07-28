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Украинского телеведущего приговорили к смертной казни в Иране: что известно

Артемий Сурин (фото: facebook.com/artsurin)
Автор: Светлана Мащенко

Артемий Сурин, известный ведущий тревел-программы "Велике коло", получил смертную казнь в Иране во время своего кругосветного путешествия.

Об этом он рассказал в Сниданке с 1+1.

За что Сурину дали столь суровый приговор

В Иране телеведущий снимал с дрона древние руины, и хотя у него были все разрешения на съемку, местная полиция не стала его слушать. Артемию инкриминировали "шпионаж" и приговорили к смертной казни.

"В тот вечер я был задержан, а на следующее утро мне назначают суд. Суд проходит без переводчика, без адвоката, без никого. Не слушая меня, вынесли решение, что гражданин Украины Сурин Артемий обвиняется в шпионаже против Исламской Республики и выносят арест", - рассказывает блогер.

После этого он мог получить либо пожизненное заключение, либо смертную казнь.

Телеведущему сильно повезло

Во время одного из допросов в тюремном корпусе путешественник встретил офицера, который должен был решить его судьбу. И эту встречу сам Артемий называет чудом, ведь в иранских тюрьмах очень жестко обращаются с подозреваемыми.

"Я потом анализировал, если бы меня привезли на 10 секунд позже, был бы кто-нибудь другой, а все, кого я встречал в правоохранительных органах Ирана, это изверги. Там происходят издевательства.

Но многочасовой допрос был именно с этим офицером, и он потом принял решение, чтобы меня выпустили, и это было чудо", - добавил ведущий.

После этого подключилось посольство Украины в Иране, которое приложило усилия, чтобы Артемия эвакуировали в Азербайджан.

 

Кто такой Артемий Сурин

Артемий Сурин - украинский бизнесмен и блогер, совершивший кругосветное путешествие без авиаперелетов.

15 октября 2018 года он отправился в свое "Велике Коло". Сурин побывал на шести разных континентах, пересек три океана и побывал более чем в 40 странах. Обойти весь мир ему удалось за 280 дней.

Ранее мы описывали детали о кругосветном путешествии Артемия Сурина.

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Иран