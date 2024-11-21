Український воїн розчулив до сліз виконанням легендарної пісні Metallica: реакція гурту (відео)

Український військовий Тарас Столяр зіграв на бандурі відому пісню "Nothing Else Matters" Metallica. Учасники легендарного американського гурту вже встигли відреагувати на це та поділилися зворушливим відео на своїй сторінці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на їхню посаду в соцмережі Instagram .

"Нещодавно ми дізналися про культурний підрозділ ЗСУ від нашого Джеймса Хетфілда. До складу "Культурного десанту" входять 7 артистів світового рівня, які до війни були професійними музикантами, а зараз є солдатами. Гурт щойно завершив 170 концертів у рамках благодійного туру США", - сказано у повідомленні.

На відео зображено Тараса Столяра - розвідника 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони. До початку повномасштабного вторгнення він був учасником гурту ONUKA.

Він грає на традиційному українському інструменті - 62-струнній бандурі.

Що відомо про підтримку Metallica під час війни

Нагадаємо, Metallica - американський метал-гурт, створений вокалістом і гітаристом Джеймсом Хетфілдом і барабанщиком Ларсом Ульріхом у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, в 1981 році.

Група вже неодноразово висловлювала свою підтримку Україні після початку повномасштабного вторгнення. Музиканти брали участь у благодійній кампанії "Всі у моїх руках", де зібрали один мільйон доларів.

Потім вони з'явилися на благодійному концерті разом із гуртом The Hardkiss.

Навесні 2023 року Джеймс Хетфілд - соліст Metallica - відвідав українських військових Романа Денисюка та Ігоря Войного, які проходили лікування та реабілітацію у лікарні Колорадо Vail Health Hospital.

Денисюк та Войний виявилися шанувальниками Metallica, тому несподіваний візит рокера їх дуже порадував. Сам Хетфілд також не залишився байдужим до знайомства з українцями.