Український військовий зіграв гімн на скрипці, яку хотіли вкрасти окупанти: чуттєве відео

Зокрема, військовий знайшов у зоні бойових дій скрипку, яку росіяни вкрали, але не встигли вивезти за межі країни.

"Після бою, серед речей окупантів, які, мабуть, мріяли вкрасти цей інструмент, знайшли скрипку. Дуже давно не грав, кайфонув", - написав старший солдат у лавах Збройних Сил України.

На скрипці військовий виконав гімн України.

Зазначимо, що Романа Почепа указом Президента від 13 липня нагороджено державною нагородою за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

У коментарях користувачі вражені від виконання гімну та пишуть, що у скрипаля справжній талант.