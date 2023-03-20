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Український винахідник представив машину-диван, яка їздить Тернопільщиною (відео)

Під Тернополем інженер винайшов машину-диван (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Тернопільській області – у Заліщиках на вулицях міста помічено машину-диван. Дивовижний транспортний засіб вигадав Аркадій Фішман, який родом із Слов'янська. На захід України він переїхав через війну.

Про інженера-технолога розповіли на "Супільному".

Як українець зробив таку машину

Швидкість транспортного засобу становить 10 кілометрів на годину. Аркадій розповів, чому саме вирішив зробити машину у вигляді дивану.

"Річ у тому, що у мене був двигун, акумулятор, контролер був. Я все це привіз зі Слов'янська. Я зняв це все з іншого електротранспорту, тому що сам транспорт я взяти з собою не зміг, то зняв обладнання з нього. Воно у мене лежало... Я думаю, що воно в мене без діла лежить, треба щось робити, на чому буде зручно їздити. Як відомо, це диван", - каже Аркадій.

Заліщиками їздить машина-диван (фото: suspilne.media)

Деталі для авто українець зняв із моноколеса, яке теж розробив сам.

"У мене був серйозніший проект колеса. Таких коліс у світі є десь 4. Вони трохи різних конструкцій. Моє від них відрізняється, такого, як моє у світі немає. Світовий прототип за характеристиками мене не влаштовував. Чим саме моє колесо було унікальним, що в нього могли сісти дві людини, а не одна. У мене велика спинка, ти відкинувся, можна вдвох їздити", - повідомив він.

За словами Аркадія, приблизна довжина дивана – два метри, ширина – 80 сантиметрів, висота – понад метр.

"Мій транспортний засіб не підлягає реєстрації жодній, тому що в законі вказано обмеження статутності двигуна три кіловати та обмеження швидкості 40 кілометрів на годину. Якщо менші параметри, то нічого не потрібно. Це як електровелосипед, а от якщо більше, то потрібна реєстрація" , – резюмував винахідник.

Як ми раніше писали, автовинахідник продає унікальний позашляховик-гігант, щоб допомогти ЗСУ.

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