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YARON презентував перший сольний альбом, який пробирає до мурах

Україна, П'ятниця 08 вересня 2023 13:41
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YARON презентував перший сольний альбом, який пробирає до мурах YARON випустив перший сольний альбом (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Наприкінці серпня на всіх стрімінгових платформах з'явився перший альбом нової зірки української музичної індустрії YARON. Робота має назву "Куди зник митець?" і розкриває проблему пошуку свого "Я".

Більше про нові пісні YARON - читайте нижче в матеріалі Styler.

Альбом "Куди зник митець?" записали весною 2023 року в Києві. Звучання платівки витримано в традиційній для YARON'а експериментальній манері.

Голоси Леоніда Кучми та Володимира Зеленського, плач ліри та пасажі Прокоф'єва, драм-енд-бейс та гаражний рок - усе це ви можете почути в першій сольній роботі.

Цікавою стала й презентація платівки. Її провели в музеї-майстерні Кавалерідзе в рамках виставки "Under Fire". Артист запропонував відвідувачам галереї змінити кут погляду на музику та виконував пісні з альбому віч-на-віч кожному особисто.

"Ідея перфомансу насправді дуже проста: коли ви наодинці з людиною, вам найлегше повірити один одному. Мені важливо було розказати свою історію напряму, дивлячись в очі. Це цікаві та кожен раз нові відчуття і для мене, як для артиста, і для відвідувача. Людина може реагувати будь-яким чином: опустити очі або танцювати. Найцінніше, що ця реакція відбувається", - розповів YARON про суть експерименту.

Послухати новий альбом YARON можна за посиланням.

YARON презентував перший сольний альбом, який пробирає до мурахYARON презентував перший сольний альбом, який пробирає до мурах

YARON випустив новий альбом (фото: пресслужба)

Довідка

YARON - український музикант, хіп-хоп артист і засновник арт-ком'юніті "Промінь". Народився у Києві, закінчив Київський музичний ліцей ім. Лисенка по класу віолончелі. А вищу освіту отримав у Київському університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого.

У 2017 році Ярон Муравйов (справжнє імя артиста) виступав у складі дуету Artordogs, який заснував разом з Іваном Новіковим. Дует випустив кілька синглів, давав концерти в Києві, Одесі та Тель-Авіві. У 2021 році музиканти призупинили діяльність проєкту.

Сольний проєкт YARON розпочав у 2021 з релізу мініальбому Pole-Pole, який було створено під час кількамісячної подорожі Танзанією. Пісні до альбому він записав із місцевими музикантами у студії Стоун-Тауна та в Музичній академії Занзібару.

У 2022 Ярон заснував арт-фестиваль "Промінь", для якого об'єднав молодих українських митців-новаторів. У 2023 про арт-вечірки писали The New York Times та Le Monde. Зараз музикант бере участь у волонтерській ініціативі "Юрба", учасники якої прибирають завали зруйнованих будинків і допомагають постраждалим мешканцям Київщини.

Раніше ми розповідали найспівучішого бійця ЗСУ, який прийшов на "Голос країни".

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