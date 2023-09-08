YARON презентував перший сольний альбом, який пробирає до мурах

Наприкінці серпня на всіх стрімінгових платформах з'явився перший альбом нової зірки української музичної індустрії YARON. Робота має назву "Куди зник митець?" і розкриває проблему пошуку свого "Я".

Більше про нові пісні YARON - читайте нижче в матеріалі Styler.

Альбом "Куди зник митець?" записали весною 2023 року в Києві. Звучання платівки витримано в традиційній для YARON'а експериментальній манері.

Голоси Леоніда Кучми та Володимира Зеленського, плач ліри та пасажі Прокоф'єва, драм-енд-бейс та гаражний рок - усе це ви можете почути в першій сольній роботі.

Цікавою стала й презентація платівки. Її провели в музеї-майстерні Кавалерідзе в рамках виставки "Under Fire". Артист запропонував відвідувачам галереї змінити кут погляду на музику та виконував пісні з альбому віч-на-віч кожному особисто.

"Ідея перфомансу насправді дуже проста: коли ви наодинці з людиною, вам найлегше повірити один одному. Мені важливо було розказати свою історію напряму, дивлячись в очі. Це цікаві та кожен раз нові відчуття і для мене, як для артиста, і для відвідувача. Людина може реагувати будь-яким чином: опустити очі або танцювати. Найцінніше, що ця реакція відбувається", - розповів YARON про суть експерименту.

Послухати новий альбом YARON можна за посиланням.

YARON випустив новий альбом (фото: пресслужба)

Довідка

YARON - український музикант, хіп-хоп артист і засновник арт-ком'юніті "Промінь". Народився у Києві, закінчив Київський музичний ліцей ім. Лисенка по класу віолончелі. А вищу освіту отримав у Київському університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого.

У 2017 році Ярон Муравйов (справжнє імя артиста) виступав у складі дуету Artordogs, який заснував разом з Іваном Новіковим. Дует випустив кілька синглів, давав концерти в Києві, Одесі та Тель-Авіві. У 2021 році музиканти призупинили діяльність проєкту.

Сольний проєкт YARON розпочав у 2021 з релізу мініальбому Pole-Pole, який було створено під час кількамісячної подорожі Танзанією. Пісні до альбому він записав із місцевими музикантами у студії Стоун-Тауна та в Музичній академії Занзібару.

У 2022 Ярон заснував арт-фестиваль "Промінь", для якого об'єднав молодих українських митців-новаторів. У 2023 про арт-вечірки писали The New York Times та Le Monde. Зараз музикант бере участь у волонтерській ініціативі "Юрба", учасники якої прибирають завали зруйнованих будинків і допомагають постраждалим мешканцям Київщини.