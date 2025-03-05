"Український театр відроджується": історія режисера Максима Голенка у музеї "Голоси Мирних"

Для режисера сьогодення стало викликом - не лише як перед митцем, але й як перед людиною. Свою історію Максим довірив музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Режисер згадує, що найболючішим для нього стала втрата колег через війну. Серед них - актор Володимир Федінчук, який грав роль Горобця у виставі "Зерносховище". Його загибель на війні стала справжнім шоком для усього творчого колективу. Про це Максим Голенко розказав Олексію Суханову, актору, ведучому та амбасадору Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

"Володя - один із самих драйвових акторів у Рівненському театрі. Мені здається, що багато хто в театрі не зрозумів, як це взагалі відбулося, бо ще сьогодні людина виходила у виставі, завтра він вже прийняв для себе рішення йти на фронт, а післязавтра його вже не було", - пригадує Максим.

Так само глибокий слід у душі режисера залишила втрата ще одного друга - помічника режисера Віталія Маркітана. У перший день повномасштабної війни він пішов на фронт, адже був професійним артилеристом, та, на жаль, звідти вже не повернувся.

Всі ці переживання режисер несе через свою творчість. Театр став для Максима способом зберегти пам’ять про людей, яких він втратив, і розказати їхні історії через свої вистави.

"Зараз відбувається відродження українського театру. Український театр – є так само європейським. Тому й дивуєшся, чому ми були стільки років в цьому постколоніальному театральному гетто. Тепер це змінюється. Війна війною та вікно можливостей вже відкрилося для українського театру", - каже Максим.

Дивіться та читайте історію Максима за посиланням.

Колекція музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова налічує понад 130 тисяч історій про війну. Це найбільша у світі колекція історій мирних людей, які постраждали від війни РФ проти України.