"Украинский театр возрождается": история режиссера Максима Голенко в музее "Голоса Мирных"

Для режиссера настоящее стало вызовом - не только как перед художником, но и как перед человеком. Свою историю Максим доверил музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Режиссер вспоминает, что самым болезненным для него стала потеря коллег из-за войны. Среди них - актер Владимир Фединчук, который играл роль Воробья в спектакле "Зернохранилище". Его гибель на войне стала настоящим шоком для всего творческого коллектива. Об этом Максим Голенко рассказал Алексею Суханову, актеру, ведущему и амбассадору Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Володя - один из самых драйвовых актеров в Ровенском театре. Мне кажется, что многие в театре не поняли, как это вообще произошло, потому что еще сегодня человек выходил в спектакле, завтра он уже принял для себя решение идти на фронт, а послезавтра его уже не было", - вспоминает Максим.

Так же глубокий след в душе режиссера оставила потеря еще одного друга - помощника режиссера Виталия Маркитана. В первый день полномасштабной войны он ушел на фронт, ведь был профессиональным артиллеристом, и, к сожалению, оттуда уже не вернулся.

Все эти переживания режиссер несет через свое творчество. Театр стал для Максима способом сохранить память о людях, которых он потерял, и рассказать их истории через свои спектакли.

"Сейчас происходит возрождение украинского театра. Украинский театр - так же европейский. Поэтому и удивляешься, почему мы были столько лет в этом постколониальном театральном гетто. Теперь это меняется. Война войной и окно возможностей уже открылось для украинского театра", - говорит Максим.

Смотрите и читайте историю Максима по ссылке.

Коллекция музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны РФ против Украины.