ua en ru
Ср, 05 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Украинский театр возрождается": история режиссера Максима Голенко в музее "Голоса Мирных"

Среда 05 марта 2025 15:25
UA EN RU
"Украинский театр возрождается": история режиссера Максима Голенко в музее "Голоса Мирных" Фото: история режиссера Максима Голенко в музее "Голоса Мирных" (пресс-служба музея)
Автор: Александр Мороз

Максим Голенко - украинский театральный режиссер и автор "Зернохранилища" - драматического спектакля, признанного лучшим за период полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу музея.

Для режиссера настоящее стало вызовом - не только как перед художником, но и как перед человеком. Свою историю Максим доверил музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Режиссер вспоминает, что самым болезненным для него стала потеря коллег из-за войны. Среди них - актер Владимир Фединчук, который играл роль Воробья в спектакле "Зернохранилище". Его гибель на войне стала настоящим шоком для всего творческого коллектива. Об этом Максим Голенко рассказал Алексею Суханову, актеру, ведущему и амбассадору Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Володя - один из самых драйвовых актеров в Ровенском театре. Мне кажется, что многие в театре не поняли, как это вообще произошло, потому что еще сегодня человек выходил в спектакле, завтра он уже принял для себя решение идти на фронт, а послезавтра его уже не было", - вспоминает Максим.

Так же глубокий след в душе режиссера оставила потеря еще одного друга - помощника режиссера Виталия Маркитана. В первый день полномасштабной войны он ушел на фронт, ведь был профессиональным артиллеристом, и, к сожалению, оттуда уже не вернулся.

Все эти переживания режиссер несет через свое творчество. Театр стал для Максима способом сохранить память о людях, которых он потерял, и рассказать их истории через свои спектакли.

"Сейчас происходит возрождение украинского театра. Украинский театр - так же европейский. Поэтому и удивляешься, почему мы были столько лет в этом постколониальном театральном гетто. Теперь это меняется. Война войной и окно возможностей уже открылось для украинского театра", - говорит Максим.

Смотрите и читайте историю Максима по ссылке.

Коллекция музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны РФ против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов Ровно Вторжение России в Украину
NEWS
Перемирие в небе. Что известно об инициативе Зеленского и пойдет ли на это Кремль
Перемирие в небе. Что известно об инициативе Зеленского и пойдет ли на это Кремль