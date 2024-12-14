Український святковий декор: як зробити різдвяного павука своїми руками

Коли робили різдвяних павуків

Різдвяних павуків робили до зимових свят, зокрема до Різдва. Для цього зазвичай використовували солому, яку заготовляли ще з літа. Припускають, що в дохристиянські часи павук був символом всесвіту, тому міг мати сакральне значення для пращурів.

Химерну прикрасу підвішували до центрального сволока в оселі напередодні Різдва. Завдяки легкій конструкції та циркуляції повітря павук, підвішений на нитки, обертався та рухався - через що, ймовірно, отримав свою назву.

Після Різдва прикрасу не викидали: цей символ добробуту міг провисіти весь рік, приблизно до середини літа.

Що потрібно для різдвяного павука

Щоб зробити традиційного різдвяного павука, потрібні лише два матеріали:

соломинки - 12 шт. на один елемент

нитки - бажано світлі

Найпростішого павука можна зробити, з'єднавши 5 ромбоподібних елементів - 1 великий та 4 маленьких, однакового розміру. Тобто, для виготовлення такого "павучка" знадобиться 60 соломинок.

Крім цього, солому можна замінити на саморобні трубочки, скрутивши папір та зафіксувавши краї клеєм. Хоча такий варіант потребує дещо більше часу на підготовку та відрізняється від традиційного павука, цей спосіб дієвий у разі відсутності натурального матеріалу.

Як зробити різдвяного павука

Основою різдвяного павука є октаедр - подвійна піраміда або "об'ємний" ромб. До нього приєднуються менші пірамідки - їх можна безпосередньо підв'язати до кутів великої фігури, або додати з'єднувальну соломинку.

Довжину соломинок можна обирати відповідно до бажаної величини ромба, головне, щоб соломинки для однієї фігури були однаковими за довжиною. Тоді фігура буде рівною. Крім цього, не радять робити соломинки довшими за 10-12 см - фігура буде громіздкою.

Головний елемент різдвяного павука - октаедр (скриншот / Різдвяний павук від Баби Нуці)

Відріжте нитку для однієї фігури, приблизно 80 см для ромба зі стороною 6 см. Протягніть нитку через чотири соломинки, залишивши з одного боку 5 см нитки.

Зав'яжіть кінці нитки на подвійний вузлик, щоб утворився чотирикутник. Після цього потрібно протягнути довший кінець нитки через дві соломинки та зафіксувати нитку через одну соломинку, щоб утворилася "хатинка".

Для цього ниткою з голкою достатньо обмотати основну нитку в місці з'єднання двох соломинок. Протягніть нитку з голкою через ще дві соломинки та закріпіть нитку біля з'єднання наступних двох соломинок.

Як робити різдвяного павука (скриншот / Різдвяний павук від Баби Нуці)

Повторіть цей крок ще два рази. В результаті робоча нитка має опинитися біля першого вузлика. Кінчики потрібно зав'язати на подвійний вузлик.

Фігура для різдвяного павука (скриншот / Різдвяний павук від Баби Нуці)

Важливо не натягувати нитку занадто сильно, інакше фігура може зламатися, або ж не збереться в октаедр.

Після цього двома нитками зв'яжіть протилежні трикутнички фігури з різних боків від чотирикутника. При з'єднанні однієї з пар трикутників залиште один кінець нитки довшим - так можна з'єднати фігуру з іншими.

Як робити різдвяного павука (скриншот / Різдвяний павук від Баби Нуці)

Наступні елементи павука робляться таким самим чином. З'єднайте всі елементи різдвяного павука та підвісьте українську прикрасу за нитку на основі найбільшої фігури.