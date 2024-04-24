UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Український співак зламав ніс своїй фанатці просто на концерті (відео)

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Юлія Любченко

Артем Пивоваров на одному з трьох концертів у Палаці спорту зробив те, що з ним ніколи не відбувалося - він розбив ніс одній зі своїх прихильниць.

Про те, як це сталося та які наслідки за собою понесла ситуація, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео Артема.

Артем Пивоваров на концерті зламав ніс прихильниці

Певно, кожен знає, що концерти Пивоварова - це суцільне божевілля, у гарному сенсі цього слова, адже енергія яку демонструє Артем - це щось надзвичайне. Він літає, стрибає, бігає, активно спілкується з аудиторією і танцює шалені танці. 

Цього року Артем зробив щось неймовірне - він зібрав три Палаци спорту поспіль, і це була його професійна мета. Як показав у своїх Instagram-stories артист, на його концертах було понад мільйон глядачів, і це у період війни. 

Але під час одного з виступів Артем потрапив у неприємну ситуацію - у пориві енергії він кинув барабанну паличку до зали та випадково яка потрапила в обличчя дівчині та у наслідку розбила їй ніс. 

У цей момент Пивоваров співав з Klavdia Petrivna, а фанатка просто хотіла підійти ближче і, так би мовити, "потрапила під удар".

Скриншот

Після цього казусу співак захотів вибачитися перед фанаткою та дізнатися як вона почувається. Та, зі слів дівчини, вона винна сама і не тримає образи на Артема. 

"Це я сама. Я пробиралася до сестри й мені щось просто прилетіло в ніс дуже сильно. Воно того варте", - відповіла дівчина на вибачення Пивоварова.

Далі вони просто обійнялися й Артем видихнув з полегшенням, що ніхто не тримає на нього образ та ситуація не загострилась, а навпаки мирно вирішилась.

Читайте РБК-Україна в Google News
Артем ПивоваровЗірки шоу-бізнесуФанати