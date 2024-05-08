Український шеф-кухар показав, що можна приготувати з черствої паски: відео вишуканого десерту

На Великдень господині напікають стільки пасок, що не встигають їх всіх з'їсти. Коли паска вже зачерствіла, то не варто її викидати, адже можна приготувати вишуканий десерт.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку українського шеф-кухаря Олександра Городніка.
Для приготувати смачного десерту знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку змішайте цукор з жовтками в глибокій мисці та збивайте вінчиком на водяній бані поки маса не стане світлішою і однорідною (63 градуси). Далі масу потрібно остудити.
Після цього збивайте міксером у густу піну вершки.
Змішайте яйця зі збитими вершками та сиром маскарпоне до однорідної маси.
Налийте в миску зварену каву з коньяком. Поріжте пасочку та обмокайте її в каві. Крихти також можете засипати в каву, а потім трішки відіжміть їх від рідини руками.
Викладіть обмочену пасочку у форму та перемажте кремом. Зверху десерт присипте какао.
@o_gorodnik Дякую за підписку https://www.instagram.com/o_gorodnik Саме це відео, майже рік тому, пробило дно інстаграму і залетіло в ТОП, що навіть показували його по 1+1. Багато чого змінилось з того часу і візуально я теж змінився, але жага до кулінарії та безмежне бажання ділитися з вами усіма лайфхаками та рецептами залишаються НЕЗМІННИМИ. Після цього відео ваше життя трішки змінитись на краще . Засохла паска - 1 шт. Цукор - 100 г. Жовток - 100 г. Кава (зварена)-200 мл. Коньяк або Ром - 30 мл. Вершки 30-33% - 350 мл. Сир маскарпоне - 350 г. Какао - 2 ст.л 1.Змішайте цукор з жовтками в глибокій мисці та взбивайте вінчиком на водяній бані поки масса не стане світлішою і однорідною (63 градусів). Остудіть. 2.Взбийте міксером в густу піну вершки. 3.Змішайте охоловші яйця зі взбитими вершками та сиром маскарпоне до однорідної масси. 4.Змішайте в мисці зварену каву з коньяком. 5.Поріжте пасочку та обмакайте її в каву, крихти можете засипати також в каву і потім трішки віджати їх від лишньої рідини руками. 6.Викласти обмочену пасочку в форму та перемастити кремом, присипати какао і насолоджуватись усією сім‘єю. #паска#невикидайте#крем#маскарпоне#тірамісу#кухар#рецепт оригінальний звук - o_gorodnik
Раніше ми повідомляли, що можна приготувати з яєць, які залишилися після Великодня.
Також ми писали, як правильно зберігати паску, щоб вона якомога довше не черствіла.