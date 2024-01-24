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Український шеф-кухар показав, які сковорідки не варто купувати в магазині

Які сковорідки не можна купувати в магазинах (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сковорідка - незамінна річ на кухні. Щоб вибрати в магазині якісну сковорідку, варто знати про деякі нюанси. Все тому, що багато прорекламованих сковорідок - це всього лише маркетинг.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку українського шеф-кухаря Олександра Городника.

Яких сковорідок уникати

Експерт каже, що потрібно уникати карбонові та гранітні покриття сковорідок. Це всього лиш маркетинг.

"Просто домішки перемішані разом зі звичайним тефлоном або іншими матеріалами", - йдеться у повідомленні.

Кухар каже, що сковорідка з подряпинами починає виділяти токсичні випаровування, які можуть призвести до важких захворювань.

Однак, найбільш небезпечні хімічні домішки саме в посуді з тефлоновим покриттям "PFOA" і "PFOS" або перфтороктанова та перфтороктансульфонова кислота. Вони сприяють розвитку деяких видів раку, включаючи рак молочної, передміхурової залоз та яєчників.

Будь-яка сковорідка прослужить довго, якщо ви будете за нею доглядати належним чином :

  • не наливати на гарячу сковорідку холодну воду (без різких перепадів температури)
  • ніколи не дряпати
  • використовувати силіконові або дерев'яні лопатки
  • мити тільки м'якою стороною губки
  • насухо витирати

Що краще обрати

Чавун

Це важкий і міцний матеріал, який відмінно зберігає тепло. Цей тип сковороди підходить не тільки для смаження, а й для варіння і томління їжі.

100% керамічна сковорідка

У порівнянні з алюмінієм кераміка володіє природними антипригарними властивостями без додавання хімічних компонентів.

Нержавіюча сталь

Не повинно бути маркування "PFOA" і "PFOS". Сковорідки з нержавіючої сталі широко використовуються в професійному середовищі. 

Перевага нержавіючої в тому, що вона проста в обслуговуванні і має хороший термін служби навіть при стабільному використанні. 

З мінусів - це дуже довго треба вчитись на ній смажити так, щоб нічого не прилипало.

@o_gorodnik Яким сковорідками користуєтесь ви Ніяких діамантових, карбонових, гранітних і тд. покриттів сковорідок ніколи не купуйте. Це всього навсього хороший маркетинг або просто домішки перемішані разом зі звичайним тефлоном або іншими матеріалами. Сковорідка з подряпинами почне виділяти токсичні випаровування які можуть призвести до важких захворювань. Але найбільш найнебезпечніші хімічні домішки саме в посуді з тефлоновим покриттям PFOA і PFOS або (перфтороктанова та перфтороктансульфонова кислота) яка сприяє розвитку декількох видів раку, включаючи рак молочної та передміхурової залоз, яєчників. Але будь-яка сковорідка прослужить довго, якщо ви будете за нею доглядати належним чином : - не наливати на гарячу сковорідку холодну воду (тобто без різких перепадів температур) - ніколи не царапати - використовувати силіконові або дерев’яні лопатки. - мити тільки м’якою стороною губки. - насухо витирати На чому ж тоді готувати . Дайте тепер оберемо найкращу сковорідку Чавун — важкий і міцний матеріал, відмінно зберігає тепло. Цей тип сковороди підходить не тільки для смаження, а й для варіння і томління їжі. 100% керамічна сковорідка. У порівнянні з алюмінієм кераміка володіє природними антипригарними властивостями без додавання хімічних компонентів. Інші види покриття без маркування PFOA і PFOS З Нержавіючої сталі – Такі сковороди широко використовуються у професійному середовищі. Перевага нержавіючої сталі в тому, що вона проста в обслуговуванні і має хороший термін служби навіть при регулярному використанні. Із мінусів – це дуже довго треба вчитись на ній смажити так щоб нічого не прилипало, я серйозно Остання сковорідка – це для тих кому не шкода відвалити купу грошей і потім передавати ту сковорідку в успадкування з покоління в покоління. Цінник на них від 200$ за шт… Рекламувати марки цих 3-ох виробників я не буду, можливо колись домовлюсь з одними з них і все вам покажу. А ви самі можете написати топові фірми нижче в коментах #сковорідка#рекомендації#кухар#готуємо оригінальний звук - o_gorodnik

Раніше ми повідомляли, що потрібно зробити, щоб їжа не пригорала до сковорідки.

Також ми писали, що не можна готувати на сковорідці з антипригарним покриттям, щоб не пошкодити її.

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