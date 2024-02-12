Український режисер отримав престижну нагороду в США за фільм про трагедію Маріуполя

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт DGA Awards .

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Церемонія вручення нагород відбулася у ніч на 11 лютого у Лос-Анджелесі.

Крім Мстислава Чернова на перемогу у категорії за видатні режисерські досягнення в документальному кіно також претендували режисери Крістофер Шарп і Мозес Бвайо зі стрічкою "Бобі Вайн: народний президент", Мадлен Ґевін зі стрічкою "За межами утопії", Девіс Ґуґґенгейм із фільмом "Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" та Д. Сміт із фільмом "Місто Кокомо".

Під час церемонії нагородження Чернов у своїй промові згадав про щоденний терор росіян, зокрема, про обстріл рідного міста Харків, який відбувся 9 лютого.

"Семеро людей були вбиті, серед яких троє дітей. Тому це сумний день. Я сповна усвідомлюю силу кіно, стоячи тут і дивлячись на вас. Тому що коли ці діти, ці люди намагаються втекти від обстрілів в укриття, щоб упоратися зі страхом, вони дивляться фільми", - наголосив Мстислав.

"Кіно допомагає всім нам впоратися з цим інколи нестерпним світом, несправедливим світом і дає нам надію зупинити все погане і йти назустріч кращому майбутньому", - додав він.

Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"

Стрічка українського фотожурналіста, режисера, військового кореспондента, письменника і лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова, яку він відзняв разом із командою агенції Associated Press, потрапивши до Маріуполя за кілька годин до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Чернов був у місті майже три тижні, фільмуючи та фотографуючи все, що там відбувалося, і передаючи відзняте в агенцію, яка вже транслювала правду про цю війну на весь світ.

Зокрема, відомі кадри обстріли маріупольського пологового будинку, яку Росія називала фейком і постановкою, тоді як Мстислав разом із двома співробітниками Associated Press Євгеном Малолєткою (фотограф) і Василісою Степаненко (продюсерка) перебував там якраз під час обстрілу, зафіксувавши все, як воно було насправді.

"20 днів у Маріуполі" номінований на Оскар 2024 в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм.