Украинский режиссер получил престижную награду в США за фильм о трагедии Мариуполя

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт DGA Awards .

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Церемония вручения наград состоялась в ночь на 11 февраля в Лос-Анджелесе.

Кроме Мстислава Чернова на победу в категории за выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино также претендовали режиссеры Кристофер Шарп и Мозес Бвайо с лентой "Бобби Вайн: народный президент", Мадлен Гевин с лентой "За пределами утопии", Дэвис Гуггенгейм с фильмом "Неизменный: история Майкла Дж. Фокса" и Д. Смит с фильмом "Город Кокомо".

Во время церемонии награждения Чернов в своей речи вспомнил о ежедневном терроре россиян, в частности, об обстреле родного города Харьков, который состоялся 9 февраля.

"Семь человек были убиты, среди которых трое детей. Поэтому это печальный день. Я сполна осознаю силу кино, стоя здесь и глядя на вас. Потому что когда эти дети, эти люди пытаются убежать от обстрелов в укрытие, чтобы справиться со страхом, они смотрят фильмы", - подчеркнул Мстислав.

"Кино помогает всем нам справиться с этим иногда невыносимым миром, несправедливым миром и дает нам надежду остановить все плохое и идти навстречу лучшему будущему", - добавил он.

Что известно о фильме "20 дней в Мариуполе"

Лента украинского фотожурналиста, режиссера, военного корреспондента, писателя и лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова, которую он снял вместе с командой агентства Associated Press, попав в Мариуполь за несколько часов до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Чернов был в городе почти три недели, снимая и фотографируя все, что там происходило, и передавая отснятое в агентство, которое уже транслировало правду об этой войне на весь мир.

В частности, известные кадры обстрела мариупольского роддома, которую Россия называла фейком и постановкой, тогда как Мстислав вместе с двумя сотрудниками Associated Press Евгением Малолеткой (фотограф) и Василисой Степаненко (продюсер) находился там как раз во время обстрела, зафиксировав все, как оно было на самом деле.

"20 дней в Мариуполе" номинирован на Оскар 2024 в категории "Лучший полнометражный документальный фильм.