Український пиріг із вчорашнього рису: швидкий і дешевий рецепт

Бабка з рисом - страва, вигадана українськими господинями. Це бюджетний і швидкий пудинг, для якого згодиться навіть учорашній рис.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Всесвіт рецептів.
Відваріть рис у підсоленій воді (якщо нема вчорашнього), промийте його.
Додайте до сиру цукор, ванільний цукор, жовтки. Перетріть, а крупнозернистий сир перебийте блендером.
Далі додайте м'яке вершкове масло і проварений рис. Гарно перемішайте масу. Додайте родзинки.
Окремо збийте в піну два білки з дрібкою солі. Акуратно вимішайте білки з рисово-сирною масою.
Випікайте в змазаній олією формі протягом години при температурі 170 градусів.
Подаємо ніжну сирну запіканку разом зі сметаною або збитими вершками, а також можна зі згущеним молоком, не забуваючи про чашечку вашого улюбленого гарячого чаю. Приємного вам апетиту!
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