Український музикант, який займався волонтерством, поповнив лави ЗСУ

Що каже Самсонов

У пості він повідомив, що наразі проходить навчання, а після нього його чекає вже безпосередня військова служба. Окрім того, він звернувся до юзерів із проханням допомогти коштами на укомплектування.

"Я долучився до лав ЗСУ і маю супер обмежений час, щоб докупити все необхідне перед стартом навчань. Видали прям повно всього, але є і чималий список того, що треба докупити, бо цього нема, або мені не зовсім підходить розмір виданого", - зазначив Дмитро у публікації.

"Хотів в цьому плані обмежитись власними можливостями, але друзі кажуть, що після трьох років волонтерки, я маю право зібрати щось і для себе, ставши солдатом. Тому, якщо в когось є бажання і можливість закинути трохи грошей, буду вдячний. А як нє, то я все розумію, є зараз і більш важливі збори", - також написав він.

Пост Дмитра Самсонова (скриншот з його Telegram)

Що відомо про Дмитра Самсонова

Колектив, у якому він виступає, створює музику в стилі блек-метал. Але після початку повномасштабної російсько-української війни його учасники всі стали дотичними до армії.

Самсонов, як вже відомо, займався волонтерством, а от басист Влад наразі теж воює на фронті.

"Співзасновник нашого гурту і його басист Влад свідомо доєднався до лав Збройних Сил України, щоб знищувати окупантів і звільняти Україну від російської навали. Влад завжди був, є і буде душею та серцем гурту "Заводь". Тому буде чесно повідомити усім, що в 15-річчя гурту ми ставимо проєкт "Заводь" на паузу, поки Влад не зможе далі продовжувати свою музичну діяльність", - коментували цю новину представники гурту.

Дмитро Самсонов (фото: Telegram артиста)

Влітку минулого року барабанщик Микола Состін, на жаль, загинув на війні, і трагічну звістку в соцмережах повідомив гітарист гурту "Заводь" Олексій Ковальов.

"Невимовний біль пронизує наші серця. Один з найкращих ударників України, амбасадор кайфу на Землі, частина історії українського блек-метала та гурту SOOM - Коля Amorth - на щиті. Це була дика подорож. Дякую, друже, хоч би що там було. Вічна слава та вічна пам'ять", - писав він.