Український футболіст у Туреччині зняв і викинув у смітник російський прапор (відео)

Також Дитятьєв опублікував у мережі відео, як спускали прапор РФ із флагштока біля будівлі готелю.

"Зовсім скоро ЗСУ це зроблять у всіх окупованих містах нашої країни. А поки почнемо з Турції", - йдеться в описі до ролика.

Футболіст додав, що після цього триколор віднесли до вбиральні, де він "трохи в туалеті полежав біля унітаза", а потім уже російський прапор був відправлений на смітник.

Відео: у Туреччині футболіст "Львова" Олексій Дітятьєв зняв російський прапор на території тренувальної бази

На зняття прапора РФ українським спортсменом у Туреччині відреагували у російському Слідчому комітеті, оголосивши на своєму сайті про початок розслідування, для чого підключили своє МЗС.

34-річний Дитятьєв родом із Нової Каховки, і це місто на Херсонщині сильно постраждав через російське повномасштабне вторгнення та окупацію.

Футболіст є переможцем Першої ліги України 2013/14, бронзовим призером Другої ліги України 2010/11, володарем Кубка Польщі 2019/20 та Суперкубка Польщі 2020.

Захисник футбольної команди "Львів" Олексій Дитятьєв (фото: instagram.com/dytiatiev)

Дитятьєв у соціальних мережах закликає активно підтримувати Україну, і тепло дякує воїнам ЗСУ, які продовжують гнати інтервентів та звільняти нашу землю.