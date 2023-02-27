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Український футболіст у Туреччині зняв і викинув у смітник російський прапор (відео)

Колаж РБК-Україна: у Туреччині український футболіст утилізував російський прапор
Автор: Володимир Костирін

Український футболіст, захисник ФК "Львова" Олексій Дитятьєв на зборах у Туреччині на території тренувальної бази помітив на флагштоку російський триколор і зняв прапор країни-агресора, після чого викинув на смітник.

Про це спортсмен повідомив у своєму Instagram.

Також Дитятьєв опублікував у мережі відео, як спускали прапор РФ із флагштока біля будівлі готелю.

"Зовсім скоро ЗСУ це зроблять у всіх окупованих містах нашої країни. А поки почнемо з Турції", - йдеться в описі до ролика.

Футболіст додав, що після цього триколор віднесли до вбиральні, де він "трохи в туалеті полежав біля унітаза", а потім уже російський прапор був відправлений на смітник.

Відео: у Туреччині футболіст "Львова" Олексій Дітятьєв зняв російський прапор на території тренувальної бази

На зняття прапора РФ українським спортсменом у Туреччині відреагували у російському Слідчому комітеті, оголосивши на своєму сайті про початок розслідування, для чого підключили своє МЗС.

34-річний Дитятьєв родом із Нової Каховки, і це місто на Херсонщині сильно постраждав через російське повномасштабне вторгнення та окупацію.

Футболіст є переможцем Першої ліги України 2013/14, бронзовим призером Другої ліги України 2010/11, володарем Кубка Польщі 2019/20 та Суперкубка Польщі 2020.

Захисник футбольної команди "Львів" Олексій Дитятьєв (фото: instagram.com/dytiatiev)

Дитятьєв у соціальних мережах закликає активно підтримувати Україну, і тепло дякує воїнам ЗСУ, які продовжують гнати інтервентів та звільняти нашу землю.

До речі, нещодавно в Туреччині українські футболісти з клубу "Минай" побили гравців російського "Шинника" за те, що спортсмени з Ярославля хамили персоналу готелю, де зупинилися обидві команди під час проведення зимових зборів.

Додамо також, що в мережі з'явилося відео, як українські футболісти провчили росіян у Туреччині.

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