Украинский футболист в Турции снял и выбросил в мусорку российский флаг (видео)

Также Дитятьев опубликовал в сети видео, как спускали флаг РФ с флагштока возле здания гостиницы.

"Совсем скоро ВСУ это сделают во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнем с Турции", - говорится в описании к ролику.

Футболист добавил, что после этого триколор отнесли в уборную, где он "немного в туалете полежал возле унитаза", а затем уже российский флаг был отправлен в мусорку.

Видео: в Турции футболист "Львова" Алексей Дитятьев снял российский флаг на территории тренировочной базы

На снятие флага РФ украинским спортсменом в Турции отреагировали в российском Следственном комитете, объявив на своем сайте о начале расследования, для чего подключили свой МИД.

34-летний Дитятьев родом из Новой Каховки, и этот город в Херсонской области сильно пострадал из-за российского полномасштабного вторжения и оккупации.

Футболист является победителем Первой лиги Украины 2013/14, бронзовым призером Второй лиги Украины 2010/11, обладателем Кубка Польши 2019/20 и Суперкубка Польши 2020.

Защитник футбольной команды "Львов" Алексей Дитятьев (фото: instagram.com/dytiatiev)

Дитятьев в социальных сетях призывает активно поддерживать Украину, и тепло благодарит воинов ВСУ, которые продолжают гнать интервентов и освобождать нашу землю.