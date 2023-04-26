Український фільм про Київ поїде на Каннський фестиваль: що відомо

Фільм українського режисера Анастасії Солоневич та польського режисера Дам'яна Коцура поїде на Каннський фестиваль. Короткометражну роботу "Як це було" (As it was) було відібрано для головного конкурсу короткометражних фільмів.

Про це повідомила Анастасія Солоневич на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомила режисер, з початку повномасштабного вторгнення вона робила нотатки на телефоні – записувала свої спостереження, переживання та події. А восени вона обговорила свої нотатки з другом, польським режисером Дам'яном Коцуром. Так на світ з'явився фільм "Як це було".

Над фільмом працювали лише 5 осіб знімальної групи. Головні ролі зіграли Валерія Березовська та Кирило Земляний.

Фільм показує події у Києві взимку 2023 року. Головна героїня Лера прожила майже рік у Берліні та вирішила повернутися додому, вперше після початку російського вторгнення.

У Києві вона їде додому та не знаходить там маму, а потім дівчина на вулиці зустрічає свого друга Кирила, з яким проводить цілий день – як колись до війни.

Кадри їхнього фільму "Як це було"

Як зазначає Солоневич, її головна героїня Лера зіграла її власний досвід, а також досвід багатьох українців, які виїхали з дому та повернулися вперше після початку війни.

76 Канський фестиваль проходитиме з 16 по 27 травня 2023 року. На конкурс короткометражних фільмів було відібрано ще 11 робіт із 12 країн світу. Переможців оголосять 27 травня 2023 року.

До речі, на Канському фестивалі відбудеться прем'єра документального фільму "Звідки куди" (In the Rearview) польського режисера Мачека Хамела - про евакуацію українських біженців після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.