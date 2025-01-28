Український експерт розповів, чи можна використовувати DeepSeek

Використання китайської моделі штучного інтелекту DeepSeek викликає все більше запитань у світі. Експерти сумніваються в безпеці та цифровій незалежності з огляду на походження компанії та можливі ризики для даних користувачів.

Про те, чи можна використовувати DeepSeek, у коментарі для РБК-Україна розповів український експерт з цифрової безпеки ГО "Інтерньюз-Україна" Павло Білоусов.

Ризики використання китайського ШІ

Питання використання китайських технологій штучного інтелекту, таких як DeepSeek, викликає дедалі більше занепокоєння в країнах, які прагнуть зберегти свою цифрову незалежність.

Одним із головних ризиків є зберігання даних користувачів у Китаї, де доступ до цих даних може бути надано державній владі, що робить їх уразливими для втручання.

До того ж, ШІ-моделі можуть навчатися на чутливих даних, що також може призвести до витоку інформації в разі, якщо китайська влада вирішить отримати доступ до цих даних.

"Ще однією проблемою є потенційна цензура, характерна для китайських технологій. "Комуністичні настанови" і цензурні обмеження можуть негативно позначитися на якості та достовірності висновків і відповідей, що надаються такими ШІ-моделями. Однак важливо зазначити, що конкуренція у сфері ШІ - це не тільки ризики, а й можливості", - зазначив Павло Білоусов.

DeepSeek довів, що якісний ШІ може бути розроблений з набагато меншими витратами, ніж у західних гігантів, що вже призвело до падіння акцій великих компаній, таких як OpenAI. Є чутки, що OpenAI може знизити вартість підписки на ChatGPT удвічі, щоб конкурувати з китайською моделлю.

Як на успіх китайської моделі відреагують США та ЄС?

Експерт наголошує, що вплив цього технологічного прориву на баланс сил у глобальних перегонах ШІ очевидний. Приклад із TikTok, який за кілька років зібрав 170 мільйонів користувачів у США, показує, як важко протистояти китайським технологіям, навіть коли вони чинять серйозний вплив на місцевий ринок.

Поки що важко передбачити, які кроки зробить міжнародне співтовариство і як США та Європейський Союз регулюватимуть використання таких технологій.

Деякі експерти вважають, що на державному рівні можуть запровадити обмеження, наприклад, заборону на використання DeepSeek у державних структурах, але наразі всі спостерігають, як розвиватиметься ситуація.