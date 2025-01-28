Украинский эксперт рассказал, можно ли использовать DeepSeek

Использование китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek вызывает все больше вопросов в мире. Эксперты сомневаются в безопасности и цифровой независимости, учитывая происхождение компании и возможные риски для данных пользователей.

О том, можно ли использовать DeepSeek, в комментарии для РБК-Украина рассказал украинский эксперт по цифровой безопасности ОО 'Интерньюз-Украина' Павел Белоусов.

Риски использования китайского ИИ

Вопрос использования китайских технологий искусственного интеллекта, таких как DeepSeek, вызывает все больше обеспокоенности в странах, стремящихся сохранить свою цифровую независимость.

Одним из главных рисков является хранение данных пользователей в Китае, где доступ к этим данным может быть предоставлен государственным властям, что делает их уязвимыми для вмешательства.

Вдобавок, ИИ-модели могут обучаться на чувствительных данных, что также может привести к утечке информации в случае, если китайские власти решат получить доступ к этим данным.

"Еще одной проблемой является потенциальная цензура, характерная для китайских технологий. "Коммунистические установки" и цензурные ограничения могут негативно сказаться на качестве и достоверности выводов и ответов, предоставляемых такими ИИ-моделями. Однако важно отметить, что конкуренция в сфере ИИ - это не только риски, но и возможности", - отметил Павел Белоусов.

DeepSeek доказал, что качественный ИИ может быть разработан с гораздо меньшими затратами, чем у западных гигантов, что уже привело к падению акций крупных компаний, таких как OpenAI. Есть слухи, что OpenAI может снизить стоимость подписки на ChatGPT в два раза, чтобы конкурировать с китайской моделью.

Как на успех китайской модели отреагируют США и ЕС?

Эксперт отмечает, что влияние этого технологического прорыва на баланс сил в глобальной гонке ИИ очевидно. Пример с TikTok, который за несколько лет собрал 170 миллионов пользователей в США, показывает, как трудно противостоять китайским технологиям, даже когда они оказывают серьезное влияние на местный рынок.

Пока что трудно предсказать, какие шаги предпримет международное сообщество и как США и Европейский Союз будут регулировать использование таких технологий.

Некоторые эксперты считают, что на государственном уровне могут ввести ограничения, например, запрет на использование DeepSeek в государственных структурах, но на данный момент все наблюдают, как будет развиваться ситуация.