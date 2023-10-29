Український басейн вперше в історії визнано найкращим у світі: фото

Про це йдеться на сайті Григорія Козловського.

Варто зазначити, що вперше один із басейнів України нагороджено міжнародною нагородою PHTA International Awards of Excellence Winners 2023.

Басейн спортивно-оздоровчого комплексу Emily Resort у Львові став переможцем у номінації "Басейни для змагань".

PHTA International Awards of Excellence - одна з найбільших і найвідоміших премій дизайну в індустрії басейнів. Ця нагорода вручається за дизайн басейнів, СПА та водних споруд. У конкурсі в різних категоріях взяли участь сотні басейнів з усього світу.

"Ми отримали набагато більше заявок, ніж минулого року, і всі вони - найвищого рівня", - повідомила Сабіна Хікман, CAE, президент і генеральний директор PHTA.

Розмір спортивного басейну Emily Wellness & SPA - 25х16 метрів. Глибина - від 1,2 м до 1,8 м. Температура води - 26-28°. Басейн було побудовано з використанням новітніх технологій в обрамленні широких панорамних вікон. І це - не єдиний басейн спортивно-оздоровчого комплексу.

Emily Resort - сучасний багатофункціональний комплекс для відпочинку, занять спортом і оздоровлення всієї родини цілий рік. Комплекс складається з чотирьох просторих басейнів для дітей і дорослих, з доріжками для плавання, дитячого аквапарку, СПА-центру і відкритого джакузі на терасі з неповторною панорамою кришталевого озера і лісу.

Львівський меценат і засновник Emily Resort та ФК "Рух" Григорій Козловський наголосив, що отримання такої престижної міжнародної премії є гордістю для України в цей складний час.

"Ми пишаємося, що отримали цю нагороду в такий важкий час для України. Я пишаюся тим, що ми українці - найкращі в усьому, і навіть у такій справі, як дизайн басейнів. Українці не тільки сильна, але творча нація. Emily Resort - унікальне місце, в якому ми об'єднали українську природу, сучасні дизайнерські рішення і спорт", - прокоментував Григорій Козловський.

Він також зазначив, що в Emily Resort зуміли об'єднати українську природу, сучасні дизайнерські рішення, спорт і відпочинок.

Комплекс також суміщений зі спортивною базою ФК "Рух", де проходять підготовку юні футболісти і проводяться різного виду змагання і підготовка до них, такі, наприклад, як Invictus Games - міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які отримали травми при виконанні службових обов'язків.

Крім того, за підтримки засновника ФК "Рух" та Emily Resort Григорія Козловського діє проект "Понад усе", метою якого є лікування та реабілітація поранених військових і цивільних українців.

У комплексі Emily та на базі академії "Руху" є все необхідне для реабілітації поранених. Сьогодні допомогу фахівців отримали вже 54 українці, а 37 із них проходили лікування та реабілітацію на базі академії.

Григорій Козловський також з першого дня війни допомагає українським воїнам, і впевнений, що зараз необхідно спрямовувати всі зусилля на те, щоб допомогти нашим воїнам стати на ноги.