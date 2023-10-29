Украинский бассейн впервые в истории признан лучшим в мире: фото

Об этом говорится на сайте Григория Козловского.

Стоит отметить, что впервые один из бассейнов Украины награжден международной наградой PHTA International Awards of Excellence Winners 2023.

Бассейн спортивно-оздоровительного комплекса Emily Resort во Львове стал победителем в номинации "Бассейны для соревнований".

PHTA International Awards of Excellence - одна из самых больших и самых известных премий дизайна в индустрии бассейнов. Эта награда вручается за дизайн бассейнов, СПА и водных сооружений. В конкурсе в разных категориях приняли участие сотни бассейнов со всего мира.

"Мы получили гораздо больше заявок, чем в прошлом году, и все они – наивысшего уровня", - сообщила Сабина Хикман, CAE, президент и генеральный директор PHTA.

Размер спортивного бассейна Emily Wellness & SPA - 25х16 метров. Глубина - от 1,2 м до 1,8 м. Температура воды - 26-28°. Бассейн был построен с использованием новейших технологий в обрамлении широких панорамных окон. И это - не единственный бассейн спортивно-оздоровительного комплекса.

Emily Resort – современный многофункциональный комплекс для отдыха, занятий спортом и оздоровления всей семьи круглогодично. Комплекс состоит из четырех просторных бассейнов для детей и взрослых с дорожками для плавания, детского аквапарка, СПА-центра и открытого джакузи на террасе с неповторимой панорамой хрустального озера и леса.

Львовский меценат и основатель Emily Resort и ФК "Рух" Григорий Козловский подчеркнул, что получение столь престижной международной премии является гордостью для Украины в это сложное время.

"Мы гордимся, что получили эту награду в такое тяжелое время для Украины. Я горжусь тем, что мы украинцы – лучшие во всем, и даже в таком деле, как дизайн бассейнов. Украинцы не только сильная, но творческая нация. Emily Resort – уникальное место, где мы объединили украинскую природу, современные дизайнерские решения и спорт", - прокомментировал Григорий Козловский.

Он также отметил, что в Emily Resort сумели объединить украинскую природу, современные дизайнерские решения, спорт и отдых.

Комплекс также совмещен со спортивной базой ФК "Рух", где проходят подготовку юные футболисты и проводятся разного вида соревнования и подготовка к ним, такие, например, как Invictus Games - международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших травмы при исполнении служебных обязанностей.

Кроме того, при поддержке основателя ФК "Рух" и Emily Resort Григория Козловского действует проект "Понад усе", целью которого является лечение и реабилитация раненых военных и гражданских украинцев.

В комплексе Emily и на базе академии "Руха" есть все необходимое для реабилитации раненых. Сегодня помощь специалистов получили уже 54 украинца, 37 из них проходили лечение и реабилитацию на базе академии.

Григорий Козловский также с первого дня войны помогает украинским воинам и уверен, что сейчас необходимо направлять все усилия на то, чтобы помочь нашим воинам стать на ноги.