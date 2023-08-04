Український артист-зірка Київського метро зворушив новою піснею (відео)

Хто такий YARON

YARON - це сольний проєкт Ярона Муравйова, українського хіп-хоп артиста та засновника арт-ком'юніті "Промінь".

Киянам музикант добре запам'ятався своїми виступами у столичному метро в березні 2022 року. Тоді, щоб відволікти людей, які ховались від масованих ракетних обстрілів, Ярон разом із друзями-музикантами грав для них на віолончелі.

"Мисливець за правдою" - пісня-присвята

У своїй новій пісні YARON незвично підходить до створення музики, замість класичного хіп-хопу, пробуючи себе на території ретро-звуку.

"Мисливець за правдою" - це присвята всім тим, хто не може заспокоїтись, поки не дістанеться до суті. Це поклик робити те, що можеш навіть тоді, коли здається, що в цьому немає жодного сенсу. Віра в себе, в свій шлях та вибір, та впевненість обов'язково принесуть результат", - зізнається артист.

Пісня "Мисливець за правдою" увійде до нового альбому музиканта "Куди зник митець?", реліз якого заплановано на кінець літа 2023. Альбом включатиме вісім композицій, які разом складатимуть історію про пошук творчого "я" в турбулентні часи.

У червні музикант представив пісні "Це ж було" та "Контекст", які також увійдуть до альбому.

Цікаві факти про артиста, які ви могли не знати

Ярон народився у Києві, закінчив Київський музичний ліцей ім. М. Лисенка по класу віолончелі. Вищу освіту отримав у Київському університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

У 2017 році Ярон Муравйов виступав у складі дуету Artordogs, який заснував разом з Іваном Новіковим. Дует випустив кілька синглів, давав концерти в Києві, Одесі та Тель-Авіві. У 2021 році музиканти призупинили діяльність проєкту.

Ярон Муравйов (фото: instagram.com/yaronmuraviov)

Сольний проєкт YARON розпочав у 2021 з релізу мініальбому Pole-Pole, який було створено під час кількамісячної подорожі Танзанією. Пісні до альбому він записав із місцевими музикантами у студії Стоун-Тауна та в Музичній академії Занзібару.

У 2022 Ярон заснував арт-фестиваль "Промінь", для якого об’єднав молодих українських митців-новаторів. Події фестивалю відбуваються в різних локаціях Києва - музеях, книгарнях, приватних квартирах та великих сценах. У 2023 про арт-вечірки "Променя" писали The New York Times та Le Monde.

Зараз музикант бере участь у волонтерській ініціативі "Юрба", учасники якої прибирають завали зруйнованих будинків і допомагають постраждалим мешканцям Київщини.

Слухати пісню "Мисливець за правдою" можна на музичних платформах: https://bfan.link/mislivec