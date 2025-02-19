Український актор назвав людину, якою повинен пишатися кожен з нас

Лесь Курбас - геніальний режисер і реформатор українського театру - історична фігура, якою має пишатися кожен українець сьогодні.

Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив актор Максим Рягін, відомий своєю роллю у серіалі "Кохання та полум'я" на СТБ.

Коментуючи свою участь у проєкті "Будинок "СЛОВО", присвяченому видатним діячам української культури, Рягін заявив, що для нього саме Курбас є найбільшою історичною постаттю України.

"Це справжній геній, який вніс величезний вклад у розвиток українського театру. У часи тотального тиску з боку влади, попри всі перешкоди, він створював і підтримував українське мистецтво, за що, на жаль, і був розстріляний", - сказав він.

Максим підкреслив, що саме незламна мужність та відданість українській культурі, які демонстрував Курбас в епоху радянського тоталітарного режиму, роблять його постать особливо важливою для сучасних українців.

"Думаю, кожен українець має знати та пишатися такою постаттю, як Курбас, адже він є символом мужності та відданості культурі, навіть у найтемніші часи", - підкреслив він.

Нагадаємо, що Лесь Курбас (Олександр-Зенон Степанович Курбас) - це видатний український режисер, актор, теоретик театру, драматург та публіцист, розстріляний у 1937 році в Сандармосі в часи радянських репресій.

Він заснував театр "Березіль", що став символом українського авангардного мистецтва та реформатором української сцени. Під його керівництвом були поставлені вистави, що стали справжніми шедеврами українського та світового театрального мистецтва: "Газ" Георга Кайзера, "Машиненгех" ("Гігант") і "Джиммі Гіґґінс" Ернста Толлера, "Народний Малахій" і "Мина Мазайло" Миколи Куліша та багато інших.

Творчість Курбаса була спрямована на розвиток національної культури та протистояння русифікаційній політиці того часу.

Загалом його експерименти з формою, пошук синтезу мистецтв та глибокий психологізм акторської гри стали взірцем для багатьох поколінь українських театральних діячів.