Відомий актор пояснив, чим українці відрізняються від росіян ментально
Українці - це нація, яка завжди прагне до розвитку і самовдосконалення, на відміну від росіян, які мають обмежений світогляд. Це одна з фундаментальних ментальних відмінностей між нашими людьми і жителями країни-агресора.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав український актор Сергій Мітрюшин.
Сам Мітрюшин, до слова, до початку повномасштабного вторгнення бував у глибинках РФ. І тепер вперше вирішив поділитися враженнями від їхньої поведінки.
"Головне, що я помітив - це відсутність глибокого розуміння культурних цінностей та інстинкту розвитку. Багато хто з них здається малодушним, безкультурним, з обмеженим світоглядом. У порівнянні з Україною та українцями, це відчувалося особливо яскраво", - розповів він.
Українці натомість більш відкриті та ініціативні.
"Ми завжди були більш відкритими, ініціативними, готовими до змін і розвитку. І саме це робить нас сильними як націю - наша здатність до самоусвідомлення, вдосконалення і прагнення до кращого майбутнього", - пояснив Сергій.
Також зірка серіалів "Кохання та полумʼя", "Тут і тепер" та інших відповів на тезу про те, що у війні "винен особисто Путін", а більшість росіян - просто "маленькі люди".
"Злодіяння російських військових в Україні викликають у мене гнів, ненависть і глибоку зневагу. Вони - не просто "маленькі люди", які сліпо виконують накази. Кожен із них робить свій свідомий вибір, беручи участь у цьому жахітті. Звісно, Путін несе головну відповідальність за цю війну, але виправдовувати дії солдатів лише його впливом - це спроба зняти з них провину, що є неприпустимим. Усі, хто скоїв злочини проти нашої країни, мають понести справедливе покарання!" - сказав актор.
Зазначимо, що у листопаді минулого року Сергій долучився до ініціативи "Друзі ДШВ". Цей проект спрямований на підтримку Десантно-штурмових військ Збройних Сил України шляхом збору донатів для забезпечення потреб наших військових.
До слова, раніше Мітрюшин сказав, що думає про артистів, які зрадили Україну.
Також ми вже розповідали, що Бен Стіллер став жертвою російської пропаганди.