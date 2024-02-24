Українським водіям хочуть збільшити штрафи: що відомо

Що треба знати про новий законопроект

Депутати пропонують посилити відповідальність водіям у сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, стягувати штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 грн) за використання шин, які не відповідають сезону.

У разі повторного порушення сума штрафу становитиме від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (3 400 - 8 500 грн) з позбавленням права керування авто від 3 до 6 місяців.

Також новий законопроект передбачає, що перевищення середньої швидкості руху почнуть визначати шляхом поділу подоланої автомобілем відстані на час, який був витрачений ним на проїзд певної ділянки дороги. Середньою швидкістю руху вважається швидкість, яка була визначена приладами контролю з функціями фото- та відеофіксації.

Наголосимо, що даний законопроект тільки подали у Верховну Раду. Щоб він набув чинності, він має пройти два читання і отримати підпис президента. Також його можуть відправити на доопрацювання.

У якому випадку можна отримати штраф за номерний знак

Правоохоронці закликали водіїв звертати увагу на стан номерних знаків своїх авто, адже в деяких випадках нехтування цим може призвести до штрафу.

"Закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак на автомобілі - це порушення ПДР", - кажуть правоохоронці.

За порушення цих вимог водієві загрожує штраф в розмірі 1190 гривень. Про усі випадки, коли можуть оштрафувати за номерний знак, ми детально розповідали тут.